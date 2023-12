Vivi l'emozionante finale della stagione 11 della famiglia più adatta d'Irlanda

Sei pronto per la prova definitiva di forza, resistenza e determinazione? Non cercate oltre perché la stagione 11 di Ireland's Fittest Family sta arrivando al suo gran finale! Preparatevi ad assistere all'emozionante conclusione di questa intensa competizione il 17 dicembre alle 6:30 su RTE One e RTE Player.

Anche se lo speciale sulle celebrità non andrà in onda questo Natale, i fan potranno comunque godersi l'azione mozzafiato mentre le famiglie rimaste si contendono il titolo di Famiglia più adatta d'Irlanda. Questa stagione è stata piena di sfide strabilianti e performance impressionanti, che hanno spinto i concorrenti ai propri limiti.

Presentato da Laura Fox, che è subentrata a Mairead Ronan, e con Sonia O'Sullivan che ha sostituito Anna Geary durante il suo congedo di maternità, lo spettacolo ha visto famiglie provenienti da tutta l'Irlanda competere sotto la guida degli allenatori Davy Fitzgerald, Nina Carberry, Donncha O'Callaghan e Sonia O'Sullivan.

Il finale vedrà la partecipazione della famiglia Byrnes di Tipperary, degli Stratford in rappresentanza di Cavan, dei Bonnar di Waterford e dei Murphy di Carlow. Ogni famiglia apporta alla competizione le proprie abilità e determinazione, rendendola una battaglia intensa per l'ambito titolo.

Le sfide finali includono una regata in barca lungo il fiume Liffey, la sfida Back Against the Wall e lo snervante Hang Tough. Con così tanta posta in gioco, la concorrenza è più agguerrita che mai. Solo due famiglie accederanno alla finale, dove il vincitore sarà incoronato Famiglia più adatta d'Irlanda 2023.

Non perderti l'emozionante conclusione della stagione 11 di Ireland's Fittest Family. Sintonizzati il ​​17 dicembre alle 6:30 su RTE One e RTE Player per vedere chi emergerà vittorioso. Preparati per un'esperienza adrenalinica come nessun'altra!