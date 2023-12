Chi sarà incoronata la famiglia più adatta d'Irlanda nel 2023?

Per una svolta inaspettata degli eventi, la versione delle celebrità di Ireland's Fittest Family non andrà in onda su RTE questo Natale. Il popolare spettacolo, che di solito presenta volti famosi e i loro familiari che affrontano le sfide della serie di successo, ha deluso i fan con la sua assenza dal programma festivo quest'anno.

Tuttavia, ogni speranza non è persa per gli avidi spettatori dello spettacolo. La finale di Ireland's Fittest Family andrà in onda questa domenica alle 6.30:XNUMX su RTE One. Con la nuova presentatrice Laura Fox e l'allenatrice Sonia O'Sullivan che prendono il posto di Mairead Ronan e Anna Geary, le restanti famiglie si stanno preparando per un'intensa battaglia.

Tra le famiglie in competizione nel finale di stagione ci sono i Byrne di Tipperary, gli Stratford di Cavan, i Bonnar di Tipperary e i Murphy di Carlow. Ogni famiglia porta nella competizione il proprio insieme unico di abilità e determinazione.

Le sfide future per queste famiglie non sono per i deboli di cuore. Una regata in barca lungo il fiume Liffey metterà alla prova il loro lavoro di squadra e la loro resistenza, seguita dalla famigerata sfida Back Against the Wall. La posta in gioco è alta poiché le ultime due famiglie si affronteranno in The Eliminator, con una sola famiglia che emergerà vincitrice.

Il viaggio culmina con il classico Hanging Tough e la Grand Final, dove il vincitore sarà incoronato Ireland's Fittest Family 2023. L'eccitazione è palpabile mentre le famiglie si spingono oltre i propri limiti alla ricerca della vittoria.

Non perderti la finale ricca di azione di Ireland's Fittest Family il 17 dicembre alle 6.30:XNUMX su RTE One e RTE Player.