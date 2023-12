Emozionante finale della stagione 11 della famiglia più adatta d'Irlanda!

Preparati per uno scontro adrenalinico mentre la stagione 11 di Ireland's Fittest Family raggiunge il suo gran finale! Quest’anno la competizione è stata più agguerrita che mai, con famiglie provenienti da tutto il paese che hanno mostrato la loro forza, resilienza e determinazione.

L'episodio finale, in onda il 17 dicembre alle 6:30 su RTE One e RTE Player, si preannuncia uno spettacolo mozzafiato. Presentato dalla talentuosa Laura Fox, che ha preso il posto di Mairead Ronan, e con l'esperienza di coaching di Davy Fitzgerald, Nina Carberry, Donncha O'Callaghan e Sonia O'Sullivan, il gran finale è da non perdere.

In questo emozionante ultimo episodio, gli spettatori saranno testimoni delle quattro famiglie rimaste che si contendono l'ambito titolo di Famiglia più adatta d'Irlanda 2023. I Byrne, che rappresentano Tipperary, gli Stratford di Cavan, i Bonnar di Tipperary e i Murphy di Carlow hanno tutti dimostrato la loro abilità fisica per tutta la stagione.

Il gran finale inizierà con una regata mozzafiato lungo il fiume Liffey, che metterà alla prova la resistenza e il lavoro di squadra delle famiglie. Dopo questa entusiasmante sfida, le famiglie affronteranno l'intensa sfida Back Against the Wall, dove dovranno scavare in profondità per superare ostacoli fisici e mentali.

Man mano che la competizione si infiamma, la posta in gioco diventa ancora più alta per le ultime due famiglie, che si daranno battaglia in The Eliminator. Purtroppo, la famiglia perdente dirà addio ai propri sogni di diventare la famiglia più adatta d'Irlanda.

Le restanti tre famiglie affronteranno quindi la formidabile sfida Hanging Tough, dove dovranno dimostrare la loro forza e determinazione per resistere fino alla fine. Solo due famiglie riusciranno ad accedere alla finale, dove verrà incoronato il vincitore finale.

Per assicurarti di non perdere questa emozionante conclusione dell'undicesima stagione della famiglia più adatta d'Irlanda, sintonizzati il ​​11 dicembre alle 17:6 su RTE One e RTE Player. E per aggiornamenti, concorsi e contenuti esclusivi più entusiasmanti, unisciti alla nostra community WhatsApp scansionando il codice QR o facendo clic sul collegamento fornito. Non perdetevi questa emozionante dimostrazione di forza e determinazione della famiglia!