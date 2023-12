L'Irlanda lancia con successo il primo satellite nello spazio

Rappresentando una pietra miliare significativa per il paese, l'Irlanda ha lanciato con successo in orbita il suo primo satellite, EIRSAT-1. Questo satellite “cubesat”, più piccolo di una tipica scatola da scarpe, è stato lanciato a bordo del razzo Falcon 9 SpaceX da una località della California. L’Irlanda si è ora unita ai ranghi delle nazioni che viaggiano nello spazio, segnando una nuova era per le capacità tecnologiche spaziali del paese.

Progettato, costruito e testato presso l'UCD (University College di Dublino) con il supporto del programma "Fly Your Satellite!" dell'Agenzia spaziale europea. programma per studenti, EIRSAT-1 è una testimonianza della crescente presenza dell'Irlanda nell'industria spaziale globale. Il dottor David McKeown, della UCD School of Mechanical and Materials Engineering, ha espresso ottimismo e nervosismo mentre si avvicinava il lancio. L'impegno durato sei anni del team è culminato in questo evento epocale.

Supponendo che il lancio e il dispiegamento abbiano successo, il team attenderà con impazienza i primi segnali trasmessi da EIRSAT-1 dopo il dispiegamento delle sue antenne. Due ore dopo il dispiegamento, il satellite passerà sopra la stazione di terra dell'UCD, offrendo al team l'opportunità di ricevere questi segnali, un momento atteso con impazienza e denominato “acquisizione del segnale” o AoS.

Lo scopo di EIRSAT-1 nell'orbita terrestre bassa è quello di raccogliere informazioni cruciali sui lampi di raggi gamma, esplosioni luminose che si verificano nell'universo. Inoltre, il satellite testerà un nuovo sistema di controllo dell’assetto progettato dall’UCD e valuterà i campioni di rivestimento termico nella sua parte superiore.

Nell’improbabile caso di problemi di lancio o dispiegamento, il team dell’EIRSAT-1 rimane ottimista. Il dottor McKeown sottolinea che anche il raggiungimento della rampa di lancio è stato un enorme successo, sottolineando la preziosa esperienza formativa per gli oltre 50 dottorandi coinvolti. Il progetto ha contribuito notevolmente alla crescita delle capacità dell'Irlanda nella progettazione, nei test e nella verifica dei satelliti, portando alla produzione di hardware qualificato per il volo.

Il progetto EIRSAT-1 ha ricevuto un generoso sostegno da vari enti, tra cui l'ESA Education Office, la Science Foundation Ireland, l'Irish Research Council, l'Enterprise Ireland, l'UCD, Openet, il Dipartimento per le imprese, il commercio e l'occupazione e l'Irish European Space Education Resource Ufficio.

FAQ

Qual è lo scopo dell'EIRSAT-1?

EIRSAT-1 è progettato per raccogliere informazioni sui lampi di raggi gamma e sulle esplosioni luminose nell'universo, testando anche nuovi sistemi di controllo dell'assetto e campioni di rivestimento termico.

EIRSAT-1 è il primo satellite lanciato dall'Irlanda?

Sì, EIRSAT-1 è il primo satellite irlandese mai lanciato nello spazio.

Chi ha sostenuto il progetto EIRSAT-1?

Il progetto ha ricevuto il sostegno dell'ESA Education Office, della Science Foundation Ireland, dell'Irish Research Council, dell'Enterprise Ireland, dell'UCD, dell'Openet, del Dipartimento per le imprese, il commercio e l'occupazione e dell'Irish European Space Education Resource Office.