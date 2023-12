Confronto tra iQOO 12 e OnePlus 12: la battaglia degli smartphone di fascia alta

By

Nel frenetico mondo degli smartphone sono recentemente emersi due rivali: iQOO 12 e OnePlus 12. Mentre iQOO 12 ha già fatto il suo debutto in India, OnePlus 12 sarà presto lanciato sul mercato cinese. Nonostante la loro imminente uscita in India, la curiosità attorno a questi dispositivi di fascia alta è già stata stuzzicata. Con funzionalità all'avanguardia e specifiche di alto livello, entrambi gli smartphone mirano a soddisfare le esigenze sia degli utenti esperti che degli appassionati di tecnologia. Approfondiamo il confronto tra questi attesissimi dispositivi in ​​base alle loro specifiche e alle informazioni disponibili.

Design: Sia iQOO 12 che OnePlus 12 trasudano un senso di eleganza e durata grazie alla combinazione di vetro e metallo. L'iQOO 12 offre una scelta di colori Panther Black, Nebula Blue e Silver White, mentre OnePlus 12 è disponibile in Jade Black, Astral Green e Misty White. La decisione tra i due si riduce allo stile e alle preferenze personali.

Performance: Alimentati da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, sia iQOO 12 che OnePlus 12 offrono prestazioni perfette. Con componenti avanzati come la CPU Kryo 780 e la GPU Adreno 730, questi dispositivi garantiscono operazioni rapide ed efficienti. L'iQOO 12 impressiona con la sua RAM massima di 16 GB, mentre OnePlus 12 supera le aspettative con un massimo di 24 GB di RAM, offrendo agli utenti ampie capacità multitasking.

Macchina fotografica: L'iQOO 12 vanta una fotocamera principale da 50 megapixel, un teleobiettivo da 64 megapixel e una fotocamera ultrawide da 50 megapixel. Una tale combinazione consente scatti nitidi, dettagliati e con un angolo più ampio. Il OnePlus 12, d'altra parte, offre una fotocamera principale simile da 50 megapixel, una fotocamera ultrawide da 48 megapixel e un teleobiettivo da 64 megapixel. OnePlus 12 beneficia di una partnership con la rinomata azienda di fotocamere Hasselblad, fornendo potenzialmente agli utenti funzionalità migliorate della fotocamera.

Batteria: Entrambi gli smartphone sono dotati di batterie considerevoli che offrono energia di lunga durata. L'iQOO 12 è dotato di una batteria da 5000 mAh, leggermente più piccola della batteria da 12 mAh di OnePlus 5400. Entrambi i dispositivi supportano comunque la ricarica rapida. L'iQOO 12 vanta una FlashCharge da 120 W, che consente una ricarica completa in soli 15 minuti. OnePlus 12 utilizza la ricarica SuperVOOC da 100 W, fornendo una ricarica completa in 25 minuti. Inoltre, entrambi gli smartphone supportano la ricarica wireless, consentendo agli utenti di caricare comodamente altri dispositivi mentre sono in movimento.

In conclusione, la scelta tra iQOO 12 e OnePlus 12 dipende dalle preferenze e dalle esigenze individuali. L'iQOO 12 si distingue per le sue capacità di ricarica rapidissime e la robusta configurazione della fotocamera. Al contrario, la collaborazione di OnePlus 12 con Hasselblad offre una proposta allettante per gli appassionati di fotografia. Sia che si dia priorità alla ricarica rapida, alla fotografia eccezionale o alle prestazioni generali, entrambi gli smartphone offrono caratteristiche uniche che li distinguono dalla concorrenza.