iQOO 12: il primo smartphone indiano con chipset Snapdragon 8 Gen 3

L'attesissimo iQOO 12 si sta preparando per il suo lancio in India il 12 dicembre. Come successore dell'iQOO 11, questo smartphone è destinato a rivoluzionare il mercato indiano come il primo dispositivo dotato del potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Con il suo recente lancio in Cina, iQOO 12 ha già catturato l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Dotato di uno straordinario display da 6.78 pollici, il telefono offre immagini nitide con una risoluzione impressionante di 1,260×2,800 pixel. Vantando una frequenza di aggiornamento fluida di 144 Hz e il supporto HDR10+, gli utenti possono aspettarsi un'esperienza visiva migliorata.

La configurazione della fotocamera dell'iQOO 12 è a dir poco impressionante. Dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel, un teleobiettivo da 64 megapixel con funzionalità di zoom digitale 100x e un obiettivo ultra grandangolare da 50 megapixel, gli utenti possono catturare ogni dettaglio intricato con precisione. Inoltre, il telefono è dotato di una fotocamera frontale da 16 megapixel per selfie e videochiamate straordinari.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, iQOO 12 offre un incredibile spazio di archiviazione di 1 TB, consentendo agli utenti di archiviare tutti i propri dati senza alcun vincolo. Le opzioni di connettività e i sensori sono alla pari con il modello iQOO 12 Pro di fascia alta, garantendo un utilizzo e una comodità senza interruzioni. Il telefono dispone inoltre di un sensore di impronte digitali in-display e supporta lo sblocco facciale per una maggiore sicurezza.

Per stare al passo con le esigenze degli utenti moderni, iQOO 12 è dotato di una robusta batteria da 5,000 mAh. Inoltre, supporta la ricarica superveloce da 120 W, consentendo agli utenti di caricare il telefono in pochissimo tempo.

In termini di prezzo, iQOO 12 offre diverse configurazioni. Il modello base, con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, parte da un prezzo di CNY 3,999 (circa Rs. 45,000). La versione da 16 GB di RAM + 512 GB di spazio di archiviazione ha un prezzo di CNY 4,299 (circa Rs. 50,000), mentre la variante top di gamma da 16 GB di RAM + 1 TB di spazio di archiviazione costerà CNY 4,699 (circa Rs. 53,000). Il telefono sarà disponibile per i preordini in Cina, con vendite a partire dal 14 novembre.

Preparati perché la serie iQOO 12 farà il suo grande ingresso nel mercato indiano il 12 dicembre. Preparati a sperimentare per la prima volta la potenza e l'innovazione del chipset Snapdragon 8 Gen 3 in India.

FAQ:

D: Quale chipset è dotato di iQOO 12?

R: L'iQOO 12 è il primo smartphone in India a disporre del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

D: Qual è il prezzo di iQOO 12?

R: Il prezzo per iQOO 12 parte da CNY 3,999 (circa Rs. 45,000) per il modello base con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

D: iQOO 12 supporta la ricarica rapida?

R: Sì, iQOO 12 supporta la ricarica superveloce da 120 W.

D: Quando verrà lanciato iQOO 12 in India?

R: Il lancio di iQOO 12 è previsto in India il 12 dicembre.