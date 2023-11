Vivo iQOO 12 Pro vs Vivo X100 Pro: uno scontro di punta

La battaglia per la supremazia sotto la linea vivo continua con il rilascio di iQOO 12 Pro e Vivo X100 Pro. Entrambi i telefoni sono modelli di punta dei rispettivi marchi e presentano tecnologia all'avanguardia e funzionalità impressionanti. In questo articolo, approfondiremo un confronto dettagliato tra questi due dispositivi sotto vari aspetti, tra cui design, display, prestazioni, capacità della fotocamera, durata della batteria e valore complessivo. Alla fine di questo confronto, avrai una chiara comprensione di quale dispositivo si allinea meglio alle tue esigenze.

Design: iQOO 12 Pro sfoggia un design elegante e moderno, che trasuda eleganza e durata. D'altro canto, il Vivo X100 Pro colpisce per il suo profilo sottile e la solida qualità costruttiva.

Display: iQOO 12 Pro offre uno straordinario display AMOLED da 6.78 pollici con una risoluzione Quad HD+ di 1440 x 3200 pixel, offrendo immagini nitide e vivaci. Il Vivo X100 Pro si avvicina con il suo display AMOLED da 6.78 pollici e una risoluzione Full HD+ di 1260 x 2800 pixel, offrendo colori ricchi e un'esperienza visiva coinvolgente.

Prestazioni: dotato del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, iQOO 12 Pro è un concentrato di prestazioni, ottimizzato per il multitasking e le applicazioni impegnative. Il Vivo X100 Pro è dotato del chipset MediaTek Dimensity 9300, che fornisce prestazioni robuste per un funzionamento regolare in varie attività.

Fotocamera: iQOO 12 Pro vanta una configurazione a tripla fotocamera, tra cui un sensore principale da 50 MP, un sensore secondario da 64 MP e un altro sensore da 50 MP. Questa configurazione offre versatilità nella fotografia e funziona eccezionalmente bene in diverse condizioni di illuminazione. Il Vivo X100 Pro è dotato di una tripla fotocamera da 50 MP con un sensore principale straordinario noto per le sue capacità in condizioni di scarsa illuminazione, adatto sia ai fotografi professionisti che a quelli occasionali.

Batteria: con una batteria da 5100 mAh e ricarica rapida a 120 W, iQOO 12 Pro garantisce tempi di ricarica rapidi e una durata della batteria di lunga durata. Il Vivo X100 Pro è dotato di una batteria più grande, da 5260 mAh o 5400 mAh, e supporta la ricarica rapida a 100 W, offrendo un vantaggio in termini di durata della batteria.

Prezzo: sebbene i prezzi esatti possano variare in base alla regione e al rivenditore, entrambi i telefoni sono posizionati nel segmento premium del mercato. L'iQOO 12 Pro offre un'opzione più conveniente, a partire da circa € 650 o $ 750 a livello globale, mentre il Vivo X100 Pro parte allo stesso prezzo ma in Cina.

In conclusione, iQOO 12 Pro e Vivo X100 Pro sono entrambi smartphone eccezionali, ognuno con i suoi punti di forza unici. L'iQOO 12 Pro brilla per la qualità del display e la ricarica rapida, mentre il Vivo X100 Pro si distingue per la batteria più grande e le prestazioni impressionanti della fotocamera. In definitiva, la scelta tra i due dipenderà dalle priorità e dalle preferenze dell'utente.