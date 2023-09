iPhone 16 e iPhone 16 Plus avranno 8 GB di memoria e chip A17 Bionic

Secondo un analista tecnologico di Haitong International Securities, i prossimi modelli iPhone 16 e iPhone 16 Plus saranno dotati di 8 GB di memoria e saranno alimentati da un chip A17 Bionic prodotto utilizzando il processo N3E di TSMC. Ciò segna un aumento significativo della RAM rispetto agli attuali modelli di iPhone.

I modelli standard di iPhone hanno 6 GB di memoria dall’iPhone 13 nel 2021 e questa tendenza dovrebbe continuare con iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Tuttavia, saranno iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max i primi a disporre di 8 GB di memoria. Ciò significa che il chip A17 Bionic e la maggiore memoria dei modelli Pro nel 2023 arriveranno ai modelli standard un anno dopo.

I chip A17 e A18 Bionic utilizzati nella linea iPhone 16 saranno fabbricati utilizzando il processo N3E di TSMC, che è un nodo potenziato da 3 nm. Il chip A17 Bionic, che dovrebbe essere utilizzato su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, sarà il primo chip Apple prodotto con un processo di fabbricazione a 3 nm. Ciò si tradurrà in miglioramenti significativi in ​​termini di prestazioni ed efficienza rispetto ai chip della generazione precedente.

Vale la pena notare che il chip A17 Bionic utilizzato nell'iPhone 15 Pro e nell'iPhone 15 Pro Max sarà prodotto utilizzando il processo N3B di TSMC. Tuttavia, Apple passerà al processo N3E per iPhone 16 e iPhone 16 Plus. Il processo N3B è il nodo a 3 nm originale di TSMC creato in collaborazione con Apple, mentre N3E è un nodo più semplice e accessibile che verrà utilizzato dalla maggior parte degli altri client TSMC. N3E offre prestazioni migliori ma presenta compromessi in termini di efficienza rispetto a N3B.

Inizialmente si diceva che questo cambiamento nel processo di fabbricazione del chip A17 Bionic fosse una misura di riduzione dei costi. Tuttavia, sembra che Apple sia disposta a effettuare questo passaggio, che potrebbe portare a una riduzione dell'efficienza ma a migliori prestazioni complessive.

La decisione di utilizzare il processo N3E per il chip A17 Bionic è in linea anche con le voci condivise su Weibo a giugno. Si ipotizzava che Apple avrebbe apportato questo cambiamento, anche se all'epoca era considerato improbabile.

La scelta di Apple di passare da N3B a N3E implica anche che l'azienda dovrà riprogettare i suoi futuri chip per sfruttare i progressi di TSMC. N3B è stato progettato come nodo di prova e non è compatibile con i processi successivi di TSMC come N3P, N3X e N3S.

Originariamente, Apple aveva pianificato di utilizzare il processo N3B per il chip A16 Bionic, ma a causa di problemi di tempistica, ha dovuto tornare al processo N4. È possibile che Apple utilizzi il design del core CPU e GPU N3B originariamente previsto per il chip A16 Bionic per i chip A17 iniziali, prima di passare ai design A17 originali con N3E più avanti nel 2024.

In conclusione, iPhone 16 e iPhone 16 Plus offriranno un aumento significativo della memoria con 8 GB e saranno alimentati dal chip A17 Bionic fabbricato utilizzando il processo N3E di TSMC. Questo cambiamento nel processo di fabbricazione può comportare un miglioramento delle prestazioni, anche se potrebbero esserci alcuni compromessi in termini di efficienza.

Fonte:

– MacRumors tramite Jeff Pu, società di investimento di Hong Kong Haitong International Securities