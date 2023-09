Presentazione della linea iPhone 15: tutto ciò che devi sapere

Al recente evento “Wonderlust” di Apple, il colosso della tecnologia ha presentato la sua attesissima linea iPhone 15. La gamma è composta da quattro nuovi modelli: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, ciascuno caratterizzato da modifiche estetiche e aggiornamenti tecnologici. Oltre a queste modifiche, sono stati apportati aggiornamenti significativi al cavo di ricarica del dispositivo. I preordini per tutti e quattro i modelli inizieranno il 15 settembre, con disponibilità online e in negozio a partire dal 22 settembre.

L'iPhone 15 avrà un prezzo di $ 799, mentre il 15 Plus partirà da $ 899. L'iPhone 15 Pro avrà un prezzo iniziale di $ 999, mentre il Pro Max partirà da $ 1,199.

In termini di colori, i modelli standard saranno disponibili in rosa, nero, bianco, blu e giallo. Saranno caratterizzati da lati in alluminio e retro in vetro, simili ai modelli iPhone 14. I modelli iPhone Pro saranno disponibili in grigio scuro, nero, blu scuro e grigio chiaro e presenteranno lati in titanio.

L'iPhone 15 avrà un display da 6.1 pollici, mentre il 15 Plus vanterà uno schermo da 6.7 ​​pollici. Entrambi i modelli saranno dotati di un sistema di fotocamere migliorato, che consentirà un maggiore zoom ottico e un'ampia profondità di campo. Il modello standard passerà a un sensore della fotocamera principale da 48 megapixel, fornendo immagini a risoluzione più elevata rispetto al suo predecessore.

Un notevole cambiamento nel design è l'introduzione di Dynamic Island, una tacca ridisegnata nella parte superiore dello schermo che occupa meno spazio visivo. Questa funzionalità è stata introdotta per la prima volta con i modelli iPhone 14 Pro e funge da strumento per monitorare l'attività in corso.

I modelli base di iPhone 15 saranno alimentati dal chip A16, utilizzato anche nei modelli iPhone 14 Pro. Inoltre, questi modelli includeranno un nuovo semiconduttore a banda ultralarga “U2”, che migliorerà la funzionalità di rilevamento della posizione nell’app Dov’è.

Apple ha anche introdotto l’assistenza stradale come nuova funzionalità, disponibile per gli utenti di iPhone 15. Questa funzione consente ai conducenti di attivare assistenza tramite SMS, anche in aree prive di servizio cellulare, e di condividere la propria posizione via satellite. La funzionalità sarà lanciata in collaborazione con AAA e sarà accessibile per un periodo di due anni.

Passando ai modelli iPhone 15 Pro, questi dispositivi presenteranno lati in titanio anziché in acciaio inossidabile, risultando in un telefono più leggero con bordi meno nitidi. Il chip A17 incluso in questi modelli promette un'esperienza di gioco mobile migliorata, mentre i modelli Pro introdurranno una modalità standby con widget accessibili. In particolare, l'interruttore suoneria/mute verrà sostituito con un "pulsante di azione" programmabile.

I modelli iPhone 15 Pro manterranno tre fotocamere, con il sensore della fotocamera principale aggiornato a 48 megapixel. Anche il teleobiettivo e gli obiettivi ultrawide riceveranno miglioramenti, con megapixel aumentati rispetto all’iPhone 14 Pro. La variante Pro Max offrirà un sistema teleobiettivo migliorato con funzionalità di zoom hardware migliorate, consentendo maggiori capacità di zoom.

Infine, in conformità con le leggi comuni sui caricabatterie dell’Unione Europea, tutti i nuovi iPhone passeranno dalla ricarica Lightning a quella USB-C.

In conclusione, la gamma iPhone 15 apporta una serie di miglioramenti e nuove funzionalità al dispositivo di punta di Apple. Dalle funzionalità migliorate della fotocamera ai processori aggiornati e alle modifiche al design, questi nuovi modelli offrono sviluppi entusiasmanti per gli appassionati Apple. I preordini inizieranno presto e i consumatori potranno provare le ultime innovazioni della serie iPhone 15.

Fonte:

– Apple rivela iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max e 15 Plus durante l'evento “Wonderlust”

– Apple introduce nuove funzionalità e progressi nella gamma iPhone 15