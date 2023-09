Apple rilascerà iPhone 15 con aggiornamenti e prezzi aumentati

Martedì Apple lancerà il suo ultimo smartphone, l’iPhone 15. Gli analisti prevedono che il nuovo modello arriverà con vari aggiornamenti ma anche prezzi aumentati per alcune versioni. Oltre all'iPhone 15, Apple dovrebbe presentare anche nuove versioni di Apple Watch e AirPods.

Secondo i rapporti, l’iPhone 15 presenterà una fotocamera migliorata e una porta di ricarica USB-C. Mentre i prezzi dell’iPhone 15 standard e dell’iPhone 15 Plus rimarranno invariati, si prevede un aumento significativo dei prezzi dei modelli di fascia alta, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. L'iPhone 15 Pro potrebbe vedere un aumento di prezzo fino a $ 100, portando il suo prezzo totale a $ 1,099, mentre l'iPhone 15 Pro Max potrebbe vedere un aumento fino a $ 200, raggiungendo un prezzo di $ 1,299.

Le versioni più costose dell’iPhone 15 offriranno spazio di archiviazione esteso, maggiore durata della batteria, velocità di trasferimento dati più elevate e telai in titanio. Apple spera di spingere i consumatori verso queste opzioni più costose. I modelli Pro funzioneranno anche con il nuovo processore chipset A17 Bionic.

Tutte le versioni di iPhone 15 includeranno una porta di ricarica USB-C, offrendo flessibilità ai consumatori che preferiscono caricabatterie non Apple. Un'altra nuova funzionalità è l'Isola Dinamica, una sezione nella parte superiore del display che fornisce avvisi o aggiornamenti sui progressi.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha affermato che l'iPhone è diventato parte integrante della vita delle persone, poiché memorizza informazioni importanti come dati sanitari e bancari e viene utilizzato per i pagamenti. Nonostante ciò, Apple ha dovuto affrontare un crollo prolungato nelle vendite di iPhone, come si è visto nel recente rapporto sugli utili in cui le entrate dell’iPhone sono diminuite del 2.4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L'annuncio dell'iPhone 15 avrà luogo martedì alle 1:22 ET e potrà essere visualizzato online sul sito Web di Apple. Il nuovo iPhone dovrebbe essere messo in vendita intorno al XNUMX settembre.

