Apple annuncia prezzi e disponibilità di iPhone 15

Apple ha rivelato i prezzi e la disponibilità dei suoi nuovi modelli di iPhone 15. L’iPhone 15 Pro Max partirà da $ 1,199 negli Stati Uniti con 256 GB di spazio di archiviazione, mentre il più piccolo iPhone 15 Pro inizierà da $ 999 con 128 GB di spazio di archiviazione. La configurazione da 128 GB per iPhone 14 Pro Max non sarà più disponibile per l'acquisto.

Tutti i nuovi modelli di iPhone 15 saranno disponibili per l’ordine a partire da venerdì 15 settembre e verranno lanciati venerdì 22 settembre in oltre 40 paesi e regioni.

Oltre alle informazioni su prezzi e disponibilità, si dice che l'iPhone 15 Pro potrebbe essere fino al 10% più leggero dell'iPhone 14 Pro grazie a un nuovo telaio centrale realizzato in titanio di grado 5. MacRumors ha ottenuto le dimensioni esatte dei modelli iPhone 15.

L'evento di Apple è previsto per martedì 12 settembre alle 10:XNUMX, ora del Pacifico. L'evento sarà trasmesso in live streaming su YouTube e sul sito di Apple. I fan dei telefoni più piccoli potrebbero rimanere delusi, poiché le voci suggeriscono che l'iPhone Mini potrebbe essere interrotto dopo la sua corsa di tre anni.

Secondo quanto riferito, il personale di vendita al dettaglio Apple viene formato per informare i clienti sul passaggio agli accessori di ricarica USB-C per la serie iPhone 15. I clienti verranno avvisati che i cavi di ricarica Lightning esistenti non saranno compatibili con i nuovi dispositivi.

Con l’annuncio di prezzi e disponibilità, i fan di Apple possono ora prepararsi a ordinare i loro nuovi modelli di iPhone 15 e provare le ultime funzionalità e miglioramenti offerti dagli smartphone di punta di Apple.

Definizioni:

– iPhone 15: l'ultima serie di smartphone rilasciata da Apple.

– iPhone 15 Pro Max: il modello più grande ed evoluto della serie iPhone 15.

– iPhone 15 Pro: il modello più piccolo ed economico della serie iPhone 15.

– Titanio grado 5: un tipo di lega di titanio nota per la sua resistenza e proprietà leggere.

Fonte: Apple Notizie, MacRumors