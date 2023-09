Si dice che Apple offrirà fino a 8 GB di RAM per i modelli iPhone 15 Pro

Secondo recenti indiscrezioni, Apple potrebbe pianificare di offrire fino a 8 GB di RAM per i suoi modelli di iPhone 15 Pro. Anche se non ci saranno modifiche alle configurazioni di archiviazione interna, i clienti avranno comunque una gamma di opzioni tra cui scegliere.

I rapporti suggeriscono che Apple ha testato le opzioni di archiviazione esistenti per la nuova linea di iPhone, il che significa che l'opzione da 2 TB precedentemente menzionata non sarà disponibile. Invece, i clienti possono scegliere tra le opzioni da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Anche se non è chiaro quale modello specifico riceverà il potenziamento della RAM, è stato detto che Apple ha testato sia la DRAM LPDDR6 da 8 GB che quella da 5 GB. Le speculazioni suggeriscono che le diverse opzioni RAM potrebbero essere basate sulla capacità di archiviazione scelta, in modo simile a come funziona con l'iPad Pro.

Per quanto riguarda i fornitori, si dice che Apple collabori con produttori come Samsung, Micron e SK Hynix per la RAM. Queste società sono anche potenziali fornitori per lo storage, insieme a Western Digital e Kioxia.

Con l'avvicinarsi dell'annuncio ufficiale della gamma iPhone 15, sarà interessante vedere se queste voci saranno vere. I fan di Apple attendono con impazienza la presentazione dei nuovi dispositivi e la conferma delle loro specifiche.

Fonte:

– Titolo dell'articolo di origine: *"A17 potrebbe avere 8 GB di RAM"*

– Fonte: AppleInsider