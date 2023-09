Apple offrirà modelli di iPhone realizzati in India il giorno del lancio

Apple ha compiuto un passo significativo nell’espansione della propria infrastruttura della catena di fornitura oltre la Cina vendendo nuovi modelli di iPhone realizzati in India il giorno del lancio. Sebbene Apple produca iPhone in India da qualche tempo, i programmi di produzione sono generalmente rimasti indietro rispetto agli impianti di assemblaggio primari in Cina. Tuttavia, il divario temporale tra la disponibilità dei modelli di iPhone fabbricati in India e il loro lancio a settembre si è gradualmente ridotto nel corso degli anni. L’anno scorso, i modelli di iPhone 14 realizzati in India erano disponibili nella catena di fornitura solo circa sei-otto settimane dopo il loro debutto.

Quest’anno la tendenza continua poiché l’iPhone 15 sarà la prima volta che un dispositivo Apple di ultima generazione prodotto in India sarà disponibile il primo giorno di vendita. La produzione delle unità iPhone 15 in India è iniziata all'inizio di agosto. Tuttavia, va notato che mentre le fabbriche indiane producono iPhone 15 e iPhone 15 Plus, l’assemblaggio dei modelli più premium di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max dipende ancora dalla Cina.

Tuttavia, la disponibilità di unità iPhone 15 Made in India al momento del lancio rappresenta un passo significativo verso i piani a lungo termine di Apple volti a ridurre la dipendenza dalla Cina per la produzione. Attualmente, i fornitori Apple in India rappresentano circa il 7% del numero totale di iPhone prodotti in tutto il mondo.

