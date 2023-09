Apple lancia la serie iPhone 15

By

Apple è pronta a lanciare la sua nuova serie di smartphone, l’iPhone 15, questa settimana. L'evento di lancio, chiamato "Vendorlast", è previsto per martedì sera (ora dell'India) alle 10:30. Si prevede che la società annuncerà la data di rilascio e il prezzo della serie iPhone 15 durante l'evento. Si dice che la serie iPhone 15 disponga di una porta di ricarica Type-C, simile agli smartphone Android. Si prevede inoltre che abbia funzionalità della fotocamera migliorate.

Oltre a queste funzionalità, la serie iPhone 15 sarà compatibile anche con AirPods e Apple Watch. Si prevede che molti prodotti Apple verranno lanciati insieme alla serie iPhone 15.

Data di lancio e prezzi

L'evento di lancio dell'iPhone 15 è previsto per il 12 settembre alle 10:30 (ora dell'India). Si prevede che il prezzo della serie iPhone 15 sarà superiore di $ 100 rispetto ai modelli precedenti. Tuttavia, la società non ha confermato questo aumento di prezzo. Si prevede inoltre che i prezzi delle altre serie di iPhone diminuiranno di conseguenza.

Si dice che il modello base dell'iPhone 15 parta da $ 899 o 90,000 INR. Il prezzo dell'iPhone 15 Plus potrebbe partire da $ 999.

Nuove funzionalità

Il modello base di iPhone 15 avrà un display da 6.1 pollici e 128 GB di spazio di archiviazione. L’iPhone 15 presenterà anche uno schermo da 6.7 ​​pollici e una durata della batteria migliorata. Sarà alimentato dal chip A17 Bionic. Si prevede inoltre che il telefono riceva aggiornamenti software come Titanium Edge e il teleobiettivo Max Persicope.

Dove guardare l'evento di lancio

L'evento di lancio dell'iPhone 15 può essere visto gratuitamente su Apple TV e sul canale YouTube ufficiale di Apple. Il collegamento in live streaming per l'evento “Wonderlust” è disponibile su https://www.youtube.com/watch?v=ZiP1l7jlIIA. Resta sintonizzato per gli ultimi aggiornamenti!

