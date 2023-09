Evento Apple 2023: lancio dell'iPhone serie 15 e dell'Apple Watch serie 9

L'Apple Event 2023 ha catturato l'attenzione delle persone di tutto il mondo, in particolare dei fan di Apple e di coloro che sono interessati all'acquisto di un nuovo iPhone. Durante questo evento, Apple lancerà la sua attesissima serie iPhone 15 e l’ultima iterazione del suo Apple Watch, la Serie 9.

Secondo i rapporti, l’iPhone 15 sarà disponibile in India subito dopo il suo lancio globale. Si tratta di un allontanamento significativo dalle precedenti strategie di lancio, in cui le vendite di iPhone in India sono iniziate molto più tardi rispetto al rilascio globale. Bloomberg, citando fonti attendibili, ha rivelato che l'assemblaggio dell'iPhone 15 avviene in India, consentendo la pronta disponibilità di questo modello nel Paese.

Tuttavia, non è chiaro se tutte le varianti, inclusi iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus e iPhone Pro Max, saranno immediatamente disponibili in India. Storicamente, le varianti Pro hanno debuttato in India leggermente più tardi, e il loro assemblaggio non avviene nel Paese.

L'Apple Event 2023 inizierà alle 10:30, ora solare indiana. Gli spettatori possono guardare l'evento dal vivo sul sito ufficiale di Apple e su YouTube. L'evento sarà trasmesso in live streaming direttamente dall'Apple Park, il quartier generale dell'azienda. Forniremo inoltre aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito Web, tenendoti informato sulle ultime funzionalità e annunci riguardanti l'iPhone 15 e altri prodotti.

Fonti: Bloomberg