Evento Apple: lancio di iPhone 15 e passaggio da Lightning a USB-C

Apple è pronta a fare un annuncio importante al suo prossimo evento, svelando l'attesissimo iPhone 15. Uno dei maggiori cambiamenti attesi con questo nuovo modello è il passaggio dalla porta Lightning alla porta USB-C. Sebbene questo cambiamento possa entusiasmare coloro che cercano il consolidamento dei dispositivi, è probabile che frustri gli utenti che dovranno investire in nuovi cavi.

Oltre all’iPhone 15 e 15 Pro, Apple dovrebbe introdurre anche le ultime versioni del suo popolare smartwatch, tra cui Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2. Si prevede che questi aggiornamenti si concentreranno su miglioramenti interni piuttosto che su drastici cambiamenti di design.

Oltre ai nuovi dispositivi, si dice che Apple svelerà una gamma di accessori realizzati con materiali più sostenibili. Potrebbero anche essere presenti aggiornamenti alla custodia degli AirPods Pro, passando alla connettività USB-C.

L'evento, previsto per iniziare alle 1:10 ET / XNUMX:XNUMX PT, sarà trasmesso in live streaming sul canale YouTube di Apple. È probabile che i partecipanti alla presentazione di persona ricevano le informazioni leggermente in anticipo rispetto alla versione in streaming. Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e dettagli, segui i resoconti in tempo reale del team eventi di Apple, inclusi foto e video.

Fonte:

- The Verge