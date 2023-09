L'evento di settembre di Apple rivela gli aggiornamenti per iPhone, AirPods e Apple Watch

Durante l'attesissimo evento Apple del 12 settembre, l'attenzione si è concentrata principalmente sul lancio del nuovo iPhone 15. Tuttavia, Apple ha anche presentato aggiornamenti ad altri prodotti, tra cui la gamma AirPods e Apple Watch.

Uno dei principali aggiornamenti che si dice arriveranno con la linea iPhone 15 è l'aggiunta di USB-C. Ciò significa che i nuovi iPhone passeranno finalmente allo standard ampiamente utilizzato USB-C, sostituendo il connettore Lightning proprietario di Apple. Questa modifica è in conformità con le prossime normative dell'Unione Europea. Il prezzo dell'iPhone 15 parte da $ 799 per il modello da 128 GB, mentre l'iPhone 15 Plus parte da $ 899 per la versione da 128 GB.

Oltre agli aggiornamenti per iPhone, Apple ha annunciato che gli AirPods Pro verranno ora forniti con una custodia di ricarica USB-C. Ciò è in linea con il graduale spostamento di Apple verso l’utilizzo del connettore USB-C su tutti i suoi dispositivi, inclusi Mac, iPad e accessori come il telecomando Apple TV 4K. Apple ha anche introdotto una coppia rivista dei suoi EarPod cablati che includono USB-C.

Anche la gamma Apple Watch ha ricevuto alcuni aggiornamenti, con voci che suggeriscono una cassa in titanio più scura per l'ammiraglia Watch Ultra 2 e un chip S9 aggiornato per Watch Series 9. Apple ha presentato nuovi cinturini FineWoven realizzati con un materiale in tessuto morbido chiamato microtwill. Questi cinturini saranno disponibili in vari colori e serviranno a sostituire le offerte di pelle di qualità in declino.

Nel complesso, l'evento di settembre di Apple ha presentato una serie di aggiornamenti e nuove funzionalità per i suoi prodotti. Dall'aggiunta di USB-C alla gamma iPhone 15 all'introduzione dei cinturini FineWoven per Apple Watch, Apple continua a innovare e migliorare i suoi dispositivi.

Definizioni:

– USB-C: uno standard di connettore universale che consente la ricarica, il trasferimento dei dati e l'uscita audio/video.

– Connettore Lightning: connettore proprietario di Apple utilizzato per la ricarica e il trasferimento dei dati sui dispositivi Apple.

– FineWoven: un materiale in tessuto morbido introdotto da Apple in sostituzione della pelle sui cinturini di Apple Watch e sulle custodie di iPhone.

