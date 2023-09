By

Apple iPhone 11 disponibile con uno sconto su Flipkart

Flipkart offre forti sconti sugli iPhone Apple prima del lancio dell'iPhone 15. L'iPhone 11, che ora è diventato un telefono tascabile nella categoria degli smartphone premium, può essere acquistato per Rs. 37,999. I clienti che utilizzano le loro carte di credito Flipkart Axis Bank possono usufruire di un ulteriore sconto di Rs. 1,900. Ciò riduce il prezzo totale a Rs. 36,099. Inoltre, un'offerta di scambio fino a Rs. 33,100 è disponibile anche su iPhone 11.

L'iPhone 11 è dotato di uno schermo luminoso da 6.1 pollici e funziona con il chip A13 Bionic di Apple, che offre prestazioni veloci. È dotato di doppia fotocamera da 12 megapixel in grado di catturare foto e video eccellenti in qualità 4K. Il telefono include anche funzionalità come la modalità notturna, la modalità ritratto e Smart HDR.

