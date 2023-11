Perché Diwali è il momento perfetto per passare a un iPhone

By

Diwali, il festival delle luci, è il momento perfetto per portare un po' di luminosità nella tua vita passando a un iPhone nuovo di zecca. E quest’anno Amazon offre uno sconto incredibile sull’ultimo iPhone 13, rendendolo ancora più irresistibile.

Durante le festività natalizie, Amazon offre un enorme sconto del 27% sull'Apple iPhone 13 (128 GB) nel bellissimo colore Starlight. Invece del prezzo originale di Rs. 69,900, ora puoi ottenerlo per soli Rs. 50,749. Questo sconto ti consente di entrare a far parte dell'esclusiva comunità di utenti Apple a un costo notevolmente inferiore.

Ma non è tutto! Amazon sta inoltre fornendo ulteriori offerte bancarie e di scambio per addolcire ulteriormente l’accordo. Permutando il tuo vecchio dispositivo, potresti risparmiare fino a Rs. 45,000 su iPhone 13. L'importo che risparmi dipenderà dalle condizioni del tuo vecchio smartphone, quindi assicurati di controllare i dettagli dell'offerta per la tua zona inserendo il tuo codice PIN.

Se disponi di una carta di credito ICICI Bank, puoi usufruire di uno sconto immediato extra del 10% sulle transazioni EMI per un acquisto minimo di Rs. 5,000. Ciò significa che puoi risparmiare fino a Rs. 1,000 sul tuo nuovo iPhone 13.

Lo stesso iPhone 13 è un concentrato di funzionalità. Vanta uno straordinario display Super Retina XDR da 6.1 pollici ed è dotato di una configurazione della fotocamera grandangolare e ultrawide da 12 MP, che offre capacità fotografiche eccezionali. Con funzionalità come Stili fotografici, Smart HDR 4 e Modalità notturna, puoi scattare foto mozzafiato in qualsiasi condizione di illuminazione.

Quindi, se stai pensando di aggiornare il tuo smartphone, Diwali è il momento perfetto per farlo. Con gli interessanti sconti e le offerte aggiuntive disponibili sull'iPhone 13, puoi avere tra le mani la più recente tecnologia Apple senza spendere una fortuna. Festeggia questo festival di luci con stile con un iPhone nuovo di zecca.

Domande frequenti:

1. Qual è lo sconto che Amazon offre sull'iPhone 13 durante Diwali?

Amazon offre un enorme sconto del 27% sull'Apple iPhone 13 (128 GB) in colore Starlight. Il prezzo originale di Rs. 69,900 è stato ridotto a Rs. 50,749.

2. Posso risparmiare di più tramite le offerte di scambio su Amazon?

Sì, puoi risparmiare fino a Rs. 45,000 su iPhone 13 permutando il tuo vecchio dispositivo. Il valore finale dell'offerta dipende dalle condizioni del tuo vecchio smartphone.

3. Sono disponibili ulteriori offerte bancarie?

Sì, se disponi di una carta di credito ICICI Bank, puoi usufruire di uno sconto immediato del 10%, fino a Rs. 1,000, sulle transazioni EMI per un acquisto minimo di Rs. 5,000.

4. Quali sono le caratteristiche principali dell'iPhone 13?

L'iPhone 13 è dotato di un display Super Retina XDR da 6.1 pollici, una configurazione della fotocamera grandangolare e ultra-wide da 12 MP, stili fotografici, Smart HDR 4, modalità notturna ed è alimentato dal chip A15 Bionic per prestazioni eccezionali.