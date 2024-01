Introduzione alla creazione di immagini assistite dall’IA: l’innovativa piattaforma di iStock

Una collaborazione entusiasmante tra Getty Images e Nvidia ha portato al lancio di Generative AI di iStock, una notevole piattaforma di testo-immagine che permette agli utenti di creare le proprie immagini stock. Questa tecnologia all’avanguardia si basa sul precedente progetto di Getty, Generative AI di Getty Images, ma con un focus su utenti individuali anziché su aziende multiutente.

Generative AI di iStock utilizza il modello Picasso di Nvidia e trae ispirazione dalle ampie librerie creative di Getty e dalle foto stock di iStock. Tuttavia, per garantire la conformità legale, l’IA è stata appositamente addestrata per evitare di generare immagini che violino marchi registrati o raffigurino personalità conosciute.

Il direttore del prodotto di Getty, Grant Farhall, sottolinea che Generative AI di iStock è particolarmente utile per le piccole e medie imprese che hanno bisogno di immagini stock pronte all’uso. Eliminando la necessità di assumere fotografi o condurre estese sessioni fotografiche, questa piattaforma semplifica notevolmente il flusso di lavoro e offre agli utenti immagini più precise per soddisfare le loro esigenze specifiche.

Ad esempio, immagina una persona alla ricerca di immagini per rappresentare i cambiamenti climatici. Invece di intraprendere un elaborato sforzo per scattare una fotografia di pinguini che camminano per una strada di una città, possono semplicemente chiedere a Generative AI di iStock di generarla per loro. Questo risparmia tempo, denaro e risorse, offrendo comunque contenuti visivi di alta qualità personalizzati.

La piattaforma iStock opera con una struttura di prezzo trasparente, offrendo 100 stimoli per una tariffa ragionevole di $14.99. Ogni stimolo genera quattro immagini uniche, offrendo agli utenti una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere. Inoltre, i clienti hanno l’opportunità di partecipare a un programma di condivisione dei ricavi basato sul tradizionale piano di licenze di Getty.

Con le nuove funzionalità Inpainting e Outpainting di iStock, gli utenti possono ulteriormente migliorare le proprie immagini. Inpainting permette di mascherare in modo preciso aree specifiche all’interno di un’immagine, seguito dall’introduzione di persone o oggetti basata su un prompt di testo. Al contrario, Outpainting facilita l’espansione delle foto a diverse proporzioni e riempie senza soluzione di continuità le nuove regioni con elementi visivi complementari.

Domande frequenti (FAQ)

1. Chi può trarre vantaggio dal Generative AI di iStock?

Generative AI di iStock è progettato per soddisfare le esigenze di piccole e medie imprese che hanno bisogno di immagini stock per i loro progetti.

2. Come funziona Generative AI di iStock?

Questa piattaforma utilizza algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per generare immagini in base a prompt di testo forniti dagli utenti. Trae ispirazione dalla libreria creativa di Getty e dall’ampia libreria di foto stock di iStock.

3. Posso personalizzare le immagini generate da Generative AI di iStock?

Assolutamente! La piattaforma offre funzionalità come Inpainting e Outpainting, che consentono agli utenti di mascherare aree specifiche, introdurre nuovi elementi e regolare le proporzioni delle immagini.

4. Quali sono le opzioni di prezzo per Generative AI di iStock?

Gli utenti possono acquistare 100 stimoli al prezzo di $14.99, con ogni stimolo che genera quattro immagini uniche.

5. C’è un limite di indennizzo legale per la piattaforma di iStock?

Sì, a differenza di Generative AI di Getty Images, gli utenti della piattaforma di iStock hanno un limite di $10.000 per asset per l’indennizzo legale.

Fonti: Getty Images, Nvidia