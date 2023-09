Il TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche: una collaborazione unica

La collaborazione tra TAG Heuer e Porsche ha portato alla creazione dell'innovativo orologio TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche. Questo orologio cronografo si basa sul design "glassbox" di TAG Heuer e presenta una cassa da 42 mm x 14.9 mm con un vetro zaffiro bombato che consente una facile leggibilità da qualsiasi angolazione. L'orologio è disponibile in oro rosa 18 carati con quadrante beige o acciaio con quadrante argentato, entrambi con lancette delle ore e dei minuti placcate rodio.

Ciò che distingue questo orologio è il suo esclusivo movimento TH20-08. Il movimento alimenta la lancetta del cronografo, che accelera come il tachimetro di un'auto. All'avvio del cronografo, la lancetta copre rapidamente un terzo del quadrante in 9.1 secondi. Tuttavia, mentre continua a girare intorno al quadrante, rallenta gradualmente fino a raggiungere la cima e riparte a velocità elevata. Questa funzionalità fornisce un'esperienza visivamente dinamica e coinvolgente.

TAG Heuer ha ampliato la sua linea Carreras “glassbox” con vari modelli per soddisfare le diverse preferenze. Il Carrera Chronosprint x Porsche aggiunge un'altra affascinante opzione per gli appassionati di orologi e gli appassionati dell'iconico marchio automobilistico. Il movimento unico dell'orologio e la collaborazione con Porsche lo rendono uno straordinario sul mercato.

Il TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche ha un prezzo di 9,000 CHF per la versione in acciaio e 23,000 CHF per la versione in oro rosa. Questa collaborazione è una testimonianza della creatività e dell'innovazione che sia TAG Heuer che Porsche portano sul tavolo.

Fonte:

–TAG Heuer

– Porsche