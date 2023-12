Intel rivoluziona il gioco sui laptop con aggiornamenti unificati dei driver

By

Intel ha fatto una mossa rivoluzionaria nel mondo dei giochi per laptop unificando i suoi driver grafici sia per GPU discrete che integrate. Ciò significa che i miglioramenti prestazionali riscontrati nelle schede grafiche discrete Arc A750 e A770 di Intel saranno ora disponibili anche sulle nuove GPU integrate.

L'ultimo sviluppo di Intel si presenta sotto forma della serie Core Ultra di chip per laptop, che presentano la prima architettura chiplet dell'azienda. Il nuovo pannello grafico Meteor Lake, incluso in questi chip, vanta fino a otto nuovi core Xe LPG, rivaleggiando con l'iGPU 780M di AMD presente nel Ryzen 7 7840U. Con un frame rate medio dichiarato superiore del 10% rispetto all'iGPU di AMD, o prestazioni comparabili, gli utenti possono aspettarsi un gameplay fluido a 1080p su laptop sottili e leggeri.

Per garantire che gli utenti dispongano sempre dei driver più recenti per mantenere la loro esperienza di gioco all'avanguardia, Intel ha introdotto un driver generico "sbloccato" che può essere scaricato e installato da chiunque. Questo driver unificato contiene tutti i miglioramenti delle prestazioni di base e le patch del primo giorno di gioco desiderate dai giocatori.

Anche se le funzionalità specifiche dell'OEM potrebbero non essere disponibili con il driver generico, come la "modalità Endurance" che limita il frame rate a 30 fps con l'alimentazione a batteria, gli utenti possono comunque beneficiare dei primi hotfix e dei miglioramenti generali delle prestazioni. Se necessario, gli utenti possono successivamente aggiornare a un driver appositamente adattato al proprio laptop.

Intel mira a semplificare il processo di convalida OEM per consentire un'adozione più rapida degli aggiornamenti dei driver. L'azienda collabora attivamente con gli OEM per garantire che gli utenti possano usufruire degli aggiornamenti dei driver in tempo reale senza compromettere caratteristiche e funzionalità specifiche fornite dai produttori di laptop.

Con questa svolta negli aggiornamenti unificati dei driver, Intel ha compiuto un significativo passo avanti nel migliorare l'esperienza di gioco sui laptop. I giocatori possono ora aspettarsi miglioramenti delle prestazioni senza soluzione di continuità sia sulle GPU discrete che su quelle integrate, avvicinandoli al gameplay coinvolgente che desiderano.