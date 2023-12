Intel presenta i nuovi chip Core Ultra con prestazioni grafiche migliorate

Intel ha recentemente presentato la sua ultima serie Core Ultra di chip per laptop, che presenta una nuova architettura chiplet e un aggiornamento significativo alle capacità grafiche delle sue GPU integrate. Il nuovo riquadro grafico Meteor Lake in questi chip include fino a otto nuovi core Xe LPG, mettendolo alla pari con l'iGPU 780M di AMD. Intel afferma che le sue nuove GPU integrate offrono un vantaggio di frame rate medio del 10% rispetto alle migliori iGPU di AMD, rendendole adatte per i giochi a 1080p.

Per garantire prestazioni di gioco ottimali, Intel ha unificato i driver per la sua grafica Arc discreta e integrata. Questi driver unificati hanno apportato miglioramenti significativi alle prestazioni delle GPU Intel Arc negli aggiornamenti precedenti, con frame rate in aumento fino al 119% e prestazioni Halo aumentate fino al 750%. Di conseguenza, rimanere aggiornati con gli ultimi aggiornamenti dei driver è fondamentale per gli utenti delle GPU integrate Intel.

Storicamente, l'aggiornamento dei driver per le GPU integrate sui laptop è stato impegnativo a causa delle restrizioni imposte dai produttori di laptop. Tuttavia, Intel ha introdotto un driver generico "sbloccato" che consente agli utenti di aggiornare i propri driver iGPU in modo indipendente. Questo driver contiene tutte le prestazioni di base e le patch del primo giorno di gioco. Anche se alcune funzionalità specifiche dell'OEM potrebbero non essere disponibili con il driver generico, come la "modalità Endurance" che blocca il frame rate a 30 fps quando si utilizza la batteria, gli utenti possono comunque beneficiare degli aggiornamenti dei driver e degli hotfix di Intel.

Per migliorare il processo di aggiornamento, Intel sta lavorando per accelerare la fase di convalida OEM, garantendo che gli utenti possano ricevere gli aggiornamenti in tempo reale. Sebbene l'obiettivo sia automatizzare completamente il processo di aggiornamento, Intel riconosce che è necessaria la collaborazione con gli OEM per fornire una soluzione completa agli utenti di notebook. Nel frattempo, il driver sbloccato di Intel fornisce un'alternativa per gli utenti che desiderano sfruttare gli ultimi miglioramenti dei driver per le GPU integrate di Intel.