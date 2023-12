I nuovi chip Core Ultra di Intel offrono prestazioni grafiche migliorate per laptop

Intel ha recentemente presentato la serie Core Ultra di chip per laptop, che presentano un'architettura chiplet e un significativo aggiornamento delle prestazioni grafiche. Il nuovo pannello grafico Meteor Lake incluso in questi chip vanta fino a otto nuovi core Xe LPG, paragonabili all'iGPU 780M di AMD nel Ryzen 7 7840U. In effetti, Intel afferma un vantaggio di frame rate medio del 10% rispetto all'iGPU di AMD, rendendola la scelta ideale per i giochi a 1080p su laptop sottili e leggeri.

Per garantire che gli utenti possano massimizzare il potenziale di questi nuovi chip, Intel ha compiuto sforzi per unificare i driver grafici Arc discreti e integrati. Ciò significa che tutti i miglioramenti prestazionali visti nelle GPU Arc A750 e A770 saranno disponibili anche sulle GPU integrate dei laptop dotati dei nuovi chip Core Ultra.

Tradizionalmente, l'aggiornamento dei driver GPU sui laptop è sempre stato impegnativo a causa delle restrizioni imposte dai produttori di laptop. Tuttavia, Intel ha adottato misure per risolvere questo problema fornendo un driver generico "sbloccato" che gli utenti possono scaricare e installare autonomamente. Questo driver include tutti i miglioramenti essenziali delle prestazioni e le patch del primo giorno di gioco.

Sebbene questo driver generico non disponga di personalizzazioni OEM, come modalità o pulsanti specifici, consente agli utenti di rimanere aggiornati con gli ultimi aggiornamenti e vantaggi del driver. Tuttavia, se gli utenti sovrascrivono i propri driver OEM con l'opzione generica, potrebbero perdere l'accesso ad alcune funzionalità specifiche dell'OEM, come la "modalità Endurance" progettata per ottimizzare la durata della batteria.

Intel riconosce che l'obiettivo finale è disporre di aggiornamenti automatici per i driver GPU che si integrino perfettamente con le configurazioni OEM. Nel frattempo, l'azienda sta lavorando per semplificare il processo di convalida OEM per garantire un'adozione più rapida degli aggiornamenti dei driver. Collaborando con gli OEM, Intel mira a fornire agli utenti supporto in tempo reale e consentire loro di sfruttare al massimo i propri laptop Core Ultra.