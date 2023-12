Nuovi laptop di marchi leader alimentati dai processori Core Ultra di Intel

Diversi produttori di laptop, tra cui Lenovo, MSI, Acer e Asus, stanno lanciando nuovi laptop dotati degli ultimi processori Core Ultra di Intel. Questi nuovi processori, parte della linea Meteor Lake di Intel, promettono efficienza energetica e prestazioni migliorate grazie a una nuova configurazione che suddivide le attività su diversi chiplet.

Il chip Intel Core Ultra 7 165H, uno dei processori evidenziati, offre un miglioramento dell'11% nelle prestazioni multi-threading rispetto ai processori per laptop concorrenti. Inoltre, consuma il 25% in meno di energia rispetto al precedente Intel Core i7-1370P e ha un consumo energetico fino al 79% inferiore rispetto al chip Ryzen 7 7840U di AMD.

Tutte le nuove CPU Intel saranno inoltre dotate di un'unità di elaborazione neurale (NPU), che consentirà l'accelerazione dell'intelligenza artificiale a basso consumo e l'alleggerimento delle attività CPU/GPU. Si prevede che l'integrazione della NPU migliorerà l'efficienza dell'esecuzione dei modelli AI rispetto alla precedente generazione di chip Intel.

Mentre il processore di punta Intel Core Ultra 9 185H con 16 core e 22 thread non sarà disponibile fino al 2024, altri chip della gamma Meteor Lake verranno presto lanciati. MSI presenta i laptop Prestige 16 AI Studio e Prestige 13 AI Evo, mentre Asus sta aggiornando il suo laptop Zenbook 14 OLED. Lenovo sta rilasciando i modelli ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-in-1 e IdeaPad Pro 5i. Anche Acer si unisce al carrozzone Core Ultra con i laptop Swift Go 14 e Predator Triton Neo 16.

Questi nuovi laptop offrono una gamma di configurazioni e fasce di prezzo per soddisfare le diverse esigenze. I prezzi per i laptop partono da $ 999.99 per lo Swift Go 14 e possono arrivare fino a $ 2,989 per alcune configurazioni del ThinkPad X1 Carbon.

Sebbene l'attuale gamma di laptop alimentati dai processori Core Ultra di Intel sia impressionante, i clienti potrebbero voler attendere fino al 2024 per il rilascio del processore Core Ultra 9 per prestazioni al top della gamma.