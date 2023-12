Intel presenta i nuovi processori Core Ultra per laptop

By

In un recente annuncio, Intel ha rivelato la sua ultima linea di processori mobili, chiamata Core Ultra, che farà parte della famiglia Meteor Lake. I nuovi processori sono progettati per offrire efficienza energetica e prestazioni migliorate suddividendo le attività su diversi chiplet. Intel afferma che il suo chip Core Ultra 7 165H fornisce un aumento dell'11% nelle prestazioni multi-threading rispetto ai processori rivali di AMD, Qualcomm e Apple, consumando il 25% in meno di energia rispetto alla generazione precedente Intel Core i7-1370P.

Una caratteristica degna di nota dei processori Core Ultra è l'integrazione di un'unità di elaborazione neurale (NPU), che consente l'accelerazione dell'intelligenza artificiale a basso consumo e lo scarico delle attività di CPU e GPU. Ciò consente l'esecuzione efficiente di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale come sfocatura dello sfondo, tracciamento degli occhi e inquadratura delle immagini. L'inclusione della NPU segnala anche l'attenzione di Intel sullo sviluppo di funzionalità AI più estese per le future versioni di Windows.

Il processore di punta Core Ultra, il Core Ultra 9 185H, è dotato di 16 core e 22 thread. È dotato di sei core ad alte prestazioni, otto core efficienti e due core a basso consumo che gestiscono carichi di lavoro meno impegnativi. Il chip vanta un boost clock fino a 5.1 GHz e incorpora una GPU Arc con otto core Xe. La nuova architettura Xe LPG offre prestazioni migliorate a livelli di tensione più bassi e supporta la tecnologia di upscaling XeSS e ray tracing di Intel.

Mentre il processore Core Ultra 9 185H sarà rilasciato nel 2024, altri processori della gamma Meteor Lake sono già disponibili. Produttori come MSI, Asus, Lenovo e Acer hanno già incorporato i processori Core Ultra nei loro nuovi modelli di laptop. Questi laptop offrono varie configurazioni, alcune delle quali presentano il chip Core Ultra 9 di punta e la grafica Arc integrata. I prezzi per questi laptop vanno da $ 1,049 a $ 2,989, a seconda del modello e delle specifiche.

Nel complesso, i processori Core Ultra di Intel mirano a fornire maggiore efficienza energetica, prestazioni e funzionalità di intelligenza artificiale al mercato dei laptop. Poiché sempre più produttori di laptop adottano questi processori, i consumatori possono aspettarsi una gamma più ampia di opzioni ed esperienze informatiche migliorate.