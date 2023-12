Intel presenta i nuovi processori Core Ultra per laptop

Intel ha annunciato la sua ultima generazione di CPU, i processori Core Ultra, durante il suo recente evento AI Everywhere. Questi processori faranno parte della gamma Meteor Lake e sono progettati per offrire una migliore efficienza energetica e prestazioni. Il chip Core Ultra 7 165H, ad esempio, vanta un miglioramento dell'11% nelle prestazioni multi-threading rispetto a concorrenti come AMD Ryzen e Qualcomm Snapdragon. Inoltre, consuma il 25% in meno di energia rispetto ai precedenti processori Intel e fino al 79% in meno di energia rispetto al Ryzen di AMD.

Le nuove CPU saranno dotate di un'unità di elaborazione neurale (NPU), che consentirà l'accelerazione dell'intelligenza artificiale a basso consumo e lo scarico delle attività CPU/GPU. Questa integrazione rende più efficiente l'esecuzione di modelli di intelligenza artificiale rispetto alla precedente generazione di chip Intel. Il processore di punta, il Core Ultra 9 185H, presenta 16 core e 22 thread, con sei core ad alte prestazioni, otto core efficienti e due core a basso consumo. Include inoltre una GPU Arc integrata con otto core Xe, che offre prestazioni migliorate e supporto per la tecnologia di upscaling XeSS e ray tracing di Intel.

Sebbene il processore Core Ultra 9 185H non sarà disponibile fino al 2024, ci sono molte altre opzioni nella gamma Meteor Lake che vengono lanciate ora. Molti produttori di laptop, tra cui MSI, Asus, Lenovo e Acer, hanno già adottato i nuovi processori Core Ultra nei loro dispositivi. MSI sta lanciando il laptop di fascia alta Prestige 16 AI Studio, mentre Asus sta introducendo il laptop Zenbook 14 OLED. Lenovo ha rivelato un trio di laptop, tra cui ThinkPad X1 Carbon e IdeaPad Pro 5i, e Acer sta rilasciando Swift Go 14 e Predator Triton Neo 16.

Nel complesso, si prevede che i nuovi processori Core Ultra offriranno ai laptop prestazioni, efficienza energetica e funzionalità di intelligenza artificiale migliorate, offrendo agli utenti una migliore esperienza di elaborazione. Poiché sempre più modelli di laptop adottano questi processori, i consumatori possono aspettarsi di vedere un'ampia gamma di opzioni disponibili sul mercato.