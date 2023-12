I nuovi chip per computer Intel: una svolta nel mercato dell'intelligenza artificiale

Intel ha fatto un annuncio entusiasmante nel mondo dei chip per computer. Il gigante della tecnologia ha presentato le sue ultime offerte, incluso il rivoluzionario chip Gaudi3, progettato specificamente per il software di intelligenza artificiale generativa. Il lancio di questo chip è previsto per il prossimo anno e competerà direttamente con i chip Nvidia e AMD che attualmente alimentano i modelli IA su larga scala.

Non è un segreto che Nvidia abbia dominato il mercato dell'intelligenza artificiale, con le sue GPU che sono la scelta ideale per l'esecuzione di importanti modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT di OpenAI. Tuttavia, Intel mira a sfidare questa posizione dominante con il suo innovativo chip Gaudi3. Con un crescente interesse per l’intelligenza artificiale generativa, il CEO di Intel Pat Gelsinger ha espresso la sua fiducia nel fatto che Gaudi3 sarà la star dello spettacolo nel 2023.

Il chip Gaudi3 di Intel rivaleggia con l'H100 di Nvidia, ampiamente utilizzato dalle aziende che fanno affidamento su enormi chip farm per alimentare le loro applicazioni IA. Inoltre, AMD introdurrà il suo chip MI300X nel 2024, intensificando ulteriormente la concorrenza nel mercato dei chip AI.

Oltre al chip Gaudi3, Intel ha annunciato i suoi chip Core Ultra, progettati specificamente per laptop e PC Windows. Questi chip dispongono anche di un componente AI specializzato noto come NPU, che consente un’esecuzione più rapida dei programmi AI. L'azienda riconosce che, sebbene Core Ultra potrebbe non avere la stessa potenza dei chip Nvidia per l'esecuzione offline di applicazioni AI complesse, è perfettamente adatto per attività più piccole. Intel ha sottolineato che software popolari come Zoom utilizzano già i propri chip per funzionalità come la sfocatura dello sfondo.

Inoltre, Intel ha presentato i suoi chip per server Xeon di quinta generazione, ampiamente utilizzati in implementazioni su larga scala da organizzazioni come le società cloud. Questi processori, se abbinati alle GPU Nvidia, sono comunemente utilizzati per l'addestramento e la distribuzione di modelli di intelligenza artificiale generativa. L'ultimo processore Xeon di Intel offre funzionalità eccezionali per l'inferenza, rendendolo una soluzione efficiente dal punto di vista energetico per l'implementazione di modelli di intelligenza artificiale.

Con questo importante annuncio, Intel non solo dimostra il proprio impegno nel miglioramento delle capacità di intelligenza artificiale, ma afferma anche il proprio posto nell’arena della produzione di chip. I chip da 7 nanometri dell'azienda dimostrano la determinazione di Intel a raggiungere il leader del settore Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) entro il 2026.

I nuovi chip per computer Intel hanno il potenziale per rivoluzionare il mercato dell’intelligenza artificiale e fornire agli utenti prestazioni ed efficienza migliorate. Mentre il settore dell’intelligenza artificiale continua a crescere rapidamente, la concorrenza tra i produttori di chip si sta surriscaldando, avvantaggiando in definitiva i consumatori con offerte più innovative e potenti.