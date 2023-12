Intel presenta nuovi chip AI e amplia la gamma di prodotti

Intel ha recentemente presentato le sue ultime offerte nel mercato dei chip per computer, incluso il chip Gaudi3 progettato per il software di intelligenza artificiale generativa. Il chip Gaudi3, che sarà rilasciato il prossimo anno, mira a competere con i chip rivali di Nvidia e AMD, che attualmente dominano il mercato dell'intelligenza artificiale.

Mentre le GPU Nvidia sono state la scelta ideale per l'esecuzione di importanti modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT di OpenAI, Intel spera di sfidare la sua posizione dominante introducendo il chip Gaudi3. Con aziende come AMD e Intel che entrano in scena con i propri chip focalizzati sull’intelligenza artificiale, il mercato potrebbe vedere un cambiamento di preferenza.

Questa mossa di Intel rientra nel suo impegno costante per espandere la propria presenza nel settore dell’intelligenza artificiale. Il CEO dell'azienda, Pat Gelsinger, ha espresso entusiasmo per l'intelligenza artificiale generativa e ha evidenziato l'imminente AI PC come un obiettivo significativo per il prossimo anno. Oltre al chip Gaudi3, Intel ha annunciato anche i chip Core Ultra, progettati specificamente per laptop e PC Windows, nonché i chip per server Xeon di quinta generazione.

I chip Core Ultra sono dotati di NPU (Neural Processing Unit) che migliorano le prestazioni del programma AI. Anche se potrebbero non avere le stesse capacità dei chip H100 di Nvidia, comunemente utilizzati dalle aziende che elaborano applicazioni IA su larga scala, i chip Core Ultra forniscono un'elaborazione IA efficiente per attività più piccole. Ad esempio, Zoom utilizza i chip Intel per potenziare la sua funzionalità di sfocatura dello sfondo.

Inoltre, i chip Core Ultra migliorano le capacità di gioco e offrono prestazioni grafiche migliorate. Questo progresso consente a programmi come Adobe Premier di essere eseguiti molto più velocemente, offrendo agli utenti un'esperienza migliorata. I chip Core Ultra sono già stati lanciati in vari laptop disponibili sul mercato.

Inoltre, i processori Intel Xeon di quinta generazione, comunemente utilizzati nelle distribuzioni di server da parte delle società cloud, sono stati aggiornati. Questi processori sono abbinati alle GPU Nvidia nei sistemi utilizzati per l'addestramento e l'implementazione dell'intelligenza artificiale generativa. L'ultimo processore Xeon è particolarmente adatto per l'inferenza, che richiede meno energia rispetto al processo di training.

Nel complesso, i nuovi chip di Intel dimostrano la determinazione dell’azienda a competere nel mercato dell’intelligenza artificiale migliorando le sue offerte incentrate sull’intelligenza artificiale e ampliando la sua linea di prodotti. Sebbene Nvidia detenga attualmente una posizione dominante, questi nuovi progressi di Intel, insieme agli sviluppi delle società rivali, potrebbero introdurre un cambiamento nel panorama del mercato.