Intel presenta nuovi chip per il software AI e le prestazioni dei PC

Intel, uno dei principali produttori di chip per computer, ha recentemente annunciato il rilascio dei suoi ultimi chip per computer, dimostrando il suo impegno per l'innovazione e il progresso tecnologico. Tra questi nuovi chip c’è l’attesissimo Gaudi3, un chip di intelligenza artificiale progettato specificamente per il software di intelligenza artificiale generativa. Con Gaudi3, Intel mira a competere con i chip rivali di Nvidia e AMD che attualmente dominano il mercato dei modelli AI.

L'introduzione di Gaudi3 rappresenta uno sviluppo significativo nel settore dell'intelligenza artificiale, poiché offre una potente alternativa all'H100 di Nvidia, ampiamente utilizzato dalle aziende per le applicazioni di intelligenza artificiale. Inoltre, sono stati presentati anche i chip Core Ultra di Intel, progettati per laptop e PC Windows, e i chip per server Xeon di quinta generazione. Entrambi questi chip incorporano componenti AI specializzati chiamati NPU, consentendo un’esecuzione più rapida dei programmi AI.

L'attenzione di Intel sulla tecnologia IA è indicativa della crescente importanza dell'IA in vari settori. I produttori tradizionali di processori, inclusi i rivali di Intel AMD e Qualcomm, stanno allineando le loro offerte di prodotti per soddisfare la crescente domanda di modelli IA. I chip Core Ultra, sebbene non potenti quanto le GPU di Nvidia, possiedono capacità per gestire attività AI più piccole, come la funzione di sfocatura dello sfondo di Zoom. Inoltre, i chip Core Ultra offrono prestazioni di gioco e capacità grafiche migliorate, con conseguente miglioramento della velocità di esecuzione dei programmi.

Oltre a soddisfare le applicazioni IA, i processori Intel Xeon di quinta generazione sono la scelta preferita per le grandi organizzazioni che implementano server, in particolare per l'inferenza dei processi nei modelli IA. Questi processori sono spesso abbinati alle GPU Nvidia, contribuendo alla formazione e all'implementazione efficienti di soluzioni di intelligenza artificiale generativa.

Gli ultimi chip di Intel dimostrano l'impegno dell'azienda a rimanere competitiva nel panorama tecnologico in continua evoluzione. L'introduzione dei chip Gaudi3 e Core Ultra rafforza ulteriormente la posizione di Intel nel mercato dell'intelligenza artificiale, poiché l'azienda mira a sfidare il dominio di Nvidia. Con una maggiore attenzione alla tecnologia AI, Intel è pronta a promuovere l’innovazione e a soddisfare la crescente domanda di capacità informatiche avanzate.