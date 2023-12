Intel lancia un chip AI rivoluzionario e amplia la propria linea di processori

Intel ha fatto passi da gigante nel settore dei chip per computer con le sue ultime novità. L'azienda ha introdotto Gaudi3, un chip innovativo progettato specificamente per il software di intelligenza artificiale generativa. Questo annuncio pone Intel in diretta concorrenza con i rivali Nvidia e AMD, che attualmente dominano il mercato dei modelli basati sull’intelligenza artificiale.

Il rilascio di Gaudi3 è previsto per il prossimo anno e mira a fornire funzionalità ad alte prestazioni per alimentare le applicazioni di intelligenza artificiale. La mossa di Intel è in linea con la crescente domanda di chip IA in grado di supportare modelli IA su larga scala e ad alta intensità energetica come ChatGPT di OpenAI. Attualmente, le GPU Nvidia mantengono una salda presa su questo mercato, determinando un sostanziale aumento del valore delle azioni della società. Tuttavia, Intel, insieme ad altri attori chiave come AMD, sono determinati a sfidare il dominio di Nvidia.

Sebbene i dettagli su Gaudi3 rimangano scarsi, si prevede che rivaleggia con il popolare chip H100 di Nvidia e con l'imminente MI300X di AMD, che sarà spedito ai clienti nel 2024. L'acquisizione da parte di Intel dello sviluppatore di chip Habana Labs nel 2019 ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo di Chip Gaudi, che dimostrano l'impegno di Intel nel far progredire le tecnologie di intelligenza artificiale.

Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha espresso entusiasmo per l'intelligenza artificiale generativa e ha annunciato la convinzione di Intel che i computer basati sull'intelligenza artificiale ruberanno i riflettori nel prossimo anno. Oltre a Gaudi3, Intel ha presentato anche i chip Core Ultra, realizzati su misura per laptop e PC Windows, e i chip per server Xeon di quinta generazione. Questi processori incorporano componenti AI specializzati noti come NPU, consentendo un'esecuzione più rapida dei programmi AI.

Il rilascio dei chip Core Ultra è in linea con la tendenza del settore dei produttori di processori, inclusi i concorrenti di Intel AMD e Qualcomm, che orientano le loro linee di prodotti per soddisfare la crescente domanda di chip AI. Anche se Core Ultra potrebbe non avere la stessa potenza di elaborazione dei chip Nvidia per le applicazioni AI offline, si dimostra in grado di gestire compiti più piccoli. Ad esempio, i chip Intel abilitano la funzione di sfocatura dello sfondo di Zoom. Inoltre, il processo di fabbricazione a 7 nanometri utilizzato in questi chip migliora l’efficienza energetica rispetto ai modelli precedenti.

Inoltre, i chip Core Ultra offrono funzionalità di gioco avanzate e prestazioni grafiche migliorate, con conseguente funzionamento più veloce del 40% per applicazioni come Adobe Premier. Questi chip sono stati lanciati nei laptop disponibili oggi nei negozi.

Inoltre, Intel ha introdotto i suoi processori Xeon di quinta generazione ampiamente utilizzati dalle grandi organizzazioni, comprese le società di cloud computing. Sebbene i dettagli sui prezzi non siano stati divulgati, i precedenti processori Xeon avevano prezzi di migliaia di dollari. I processori Xeon sono spesso abbinati alle GPU Nvidia per l'addestramento e l'implementazione di modelli di intelligenza artificiale generativa. In particolare, i più recenti processori Xeon eccellono nell'inferenza di attività che richiedono meno energia.

I recenti annunci di Intel testimoniano il suo impegno a ampliare i confini della tecnologia dei chip AI. Con Gaudi3 e la gamma ampliata di processori Core Ultra e Xeon, Intel mira a ritagliarsi la propria quota nel mercato dell'intelligenza artificiale in rapida evoluzione.