Intel presenta nuovi chip AI, Gaudi3 e Core Ultra

Intel ha presentato le sue ultime offerte di chip per computer, introducendo Gaudi3, un chip di intelligenza artificiale progettato per software di intelligenza artificiale generativa. Il nuovo chip sarà lanciato il prossimo anno e competerà con i chip rivali di Nvidia e AMD, che attualmente alimentano modelli di intelligenza artificiale su larga scala. Gaudi3 mira ad allontanare le aziende di intelligenza artificiale dalla posizione dominante di Nvidia nel mercato.

Gaudi3 rivaleggia con l'H100 di Nvidia, la scelta preferita per le aziende che costruiscono vasti chip farm per applicazioni AI, così come con l'imminente MI300X di AMD, la cui consegna ai clienti è prevista per il 2024. Intel ha lavorato allo sviluppo dei chip Gaudi sin dall'acquisizione di Habana Laboratori nel 2019.

Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha espresso fiducia nel potenziale dell'intelligenza artificiale generativa, affermando che sarà la "star dello spettacolo" nel 2023. Inoltre, Intel ha annunciato i suoi nuovi processori Core Ultra, anch'essi focalizzati sulle applicazioni AI, rivolte all'intelligenza artificiale. mercato dei PC.

Oltre a Gaudi3 e Core Ultra, Intel ha introdotto nuovi chip per server Xeon di quinta generazione. Sia i chip Core Ultra che Xeon sono dotati di parti IA specializzate note come NPU, che consentono un'esecuzione più rapida dei programmi IA. Questa mossa riflette una tendenza tra i tradizionali produttori di processori, compresi i rivali di Intel, AMD e Qualcomm, che stanno riallineando le loro linee di prodotti per soddisfare la crescente domanda di modelli IA.

I chip Core Ultra, realizzati utilizzando il processo a 7 nanometri di Intel, offrono una maggiore efficienza energetica rispetto ai chip precedenti. Anche se potrebbero non possedere lo stesso livello di potenza necessario per eseguire offline modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT di OpenAI, sono ottimizzati per attività di intelligenza artificiale più piccole. Ad esempio, Intel ha sottolineato che la funzionalità di sfocatura dello sfondo di Zoom si basa su questi chip. Inoltre, i chip Core Ultra offrono capacità di gioco migliorate e prestazioni grafiche accelerate per programmi come Adobe Premier.

I processori Intel Xeon di quinta generazione sono destinati all'implementazione nei server utilizzati da grandi organizzazioni e società cloud. Sono spesso abbinati alle GPU Nvidia nei sistemi utilizzati per l'addestramento e la distribuzione di modelli di intelligenza artificiale generativa. L'ultimo processore Xeon è particolarmente adatto per l'inferenza, il processo meno dispendioso in termini di energia coinvolto nella distribuzione di modelli di intelligenza artificiale.

Con questi nuovi chip, Intel mira a fare passi da gigante nel mercato dell’intelligenza artificiale, sfidando la concorrenza e offrendo funzionalità avanzate per soddisfare le richieste di varie applicazioni di intelligenza artificiale.