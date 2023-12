Intel presenta chip di prossima generazione per software di intelligenza artificiale, laptop e server

Intel, azienda leader nel settore tecnologico, ha recentemente annunciato il lancio dei suoi nuovi chip per computer, dimostrando il proprio impegno nei confronti dei progressi nell'intelligenza artificiale (AI), nelle prestazioni dei laptop e nelle funzionalità dei server. Una delle caratteristiche più straordinarie è il chip Gaudi3, progettato specificamente per il software di intelligenza artificiale generativa. Previsto per il debutto il prossimo anno, Gaudi3 porrà una concorrenza diretta alle offerte rivali di Nvidia e AMD, entrambi leader del settore nell'informatica AI.

Tradizionalmente, le GPU Nvidia sono state la scelta preferita per l'esecuzione di modelli IA come ChatGPT di OpenAI. Questa posizione dominante ha alimentato una crescita sostanziale delle azioni di Nvidia, mentre Intel ha cercato di recuperare terreno. Per sfidare la roccaforte di Nvidia, aziende come AMD e ora Intel hanno introdotto i propri chip su misura per allontanare le aziende di intelligenza artificiale dall'attuale leader di mercato.

Gaudi3 sarà in diretta concorrenza con l'H100 di Nvidia, una scelta popolare tra le aziende che richiedono un'enorme potenza di calcolo per le applicazioni AI. Il chip di Intel dovrà affrontare anche la concorrenza del prossimo chip MI300X di AMD, che sarà disponibile per i clienti nel 2024. Sebbene Intel abbia fornito dettagli limitati su Gaudi3, l'evento di inaugurazione a New York ha evidenziato la determinazione dell'azienda a concentrarsi sulle applicazioni IA nei prossimi anni.

Parallelamente a questo annuncio, Intel ha introdotto anche i chip Core Ultra per laptop e PC Windows, nonché la quinta generazione di chip per server Xeon. Questi chip incorporano parti IA specializzate note come NPU, consentendo un’esecuzione più rapida dei programmi IA. Questa mossa è indicativa di una tendenza più ampia tra i produttori di processori, compresi i principali concorrenti come AMD e Qualcomm, che stanno adattando le loro linee di prodotti per allinearsi alla crescente domanda di modelli IA.

I chip Core Ultra, sebbene non potenti quanto le GPU Nvidia per l'esecuzione di modelli IA complessi, eccellono nella gestione di compiti più piccoli. Ad esempio, Intel ha evidenziato l'efficienza dei suoi chip nell'elaborazione della funzionalità di sfocatura dello sfondo di Zoom. I chip Core Ultra sfruttano il processo a 7 nanometri di Intel, che migliora significativamente l'efficienza energetica rispetto alle iterazioni precedenti. Inoltre, i nuovi chip vantano capacità di gioco e prestazioni grafiche migliorate, con conseguente velocità di elaborazione più elevata per software come Adobe Premier.

Infine, i processori Intel Xeon di quinta generazione sono destinati ad alimentare i server di grandi organizzazioni e società cloud. Questi processori, comunemente abbinati alle GPU Nvidia, vengono utilizzati per l'addestramento e l'implementazione dell'intelligenza artificiale generativa. Con particolare attenzione all'inferenza, i processori Xeon ottimizzano il consumo energetico durante l'implementazione del modello AI, offrendo una soluzione ad alta efficienza energetica.

Con l’introduzione di questi chip all’avanguardia da parte di Intel, la concorrenza nello spazio informatico dell’intelligenza artificiale è destinata a intensificarsi, offrendo ai consumatori una gamma più ampia di opzioni per le loro esigenze informatiche.