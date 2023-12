Intel lancia nuovi chip AI, competendo con Nvidia e AMD

Intel ha annunciato il rilascio dei suoi ultimi chip per computer, tra cui Gaudi3, un chip di intelligenza artificiale progettato specificamente per il software di intelligenza artificiale generativa. Previsto per il lancio il prossimo anno, Gaudi3 rivaleggia con chip simili dei concorrenti Nvidia e AMD, che attualmente dominano il mercato per l'alimentazione di grandi modelli di intelligenza artificiale. Questi modelli, come ChatGPT di OpenAI, funzionano prevalentemente su GPU Nvidia nel cloud, contribuendo alla significativa crescita delle azioni di Nvidia quest'anno. Nel tentativo di sfidare la posizione dominante di Nvidia sul mercato, Intel, insieme ad AMD, ha introdotto chip volti ad attirare le aziende di intelligenza artificiale lontano dalla roccaforte di Nvidia.

Sebbene i dettagli specifici siano scarsi, si prevede che Gaudi3 competerà direttamente con l'H100 di Nvidia e l'imminente MI300X di AMD, entrambi scelte popolari tra le aziende che utilizzano applicazioni AI su larga scala. Intel sviluppa chip Gaudi da quando ha acquisito lo sviluppatore di chip Habana Labs nel 2019. Il CEO di Intel Pat Gelsinger ha espresso ottimismo sul futuro dell'intelligenza artificiale generativa durante l'evento di lancio a New York, affermando che il PC AI sarà la "star dello spettacolo" in L'anno che verrà. Per completare questo, Intel ha anche introdotto i suoi processori Core Ultra, progettati per laptop e PC Windows. Questi processori incorporano componenti AI specializzati chiamati NPU, consentendo un’esecuzione più rapida dei programmi AI.

L’introduzione dei chip Core Ultra è in linea con la tendenza più ampia dei produttori di processori tradizionali, come Intel, AMD e Qualcomm, che spostano le loro linee di prodotti per soddisfare la crescente domanda di modelli IA. Anche se i chip Core Ultra potrebbero non possedere la stessa potenza di elaborazione delle GPU Nvidia per applicazioni AI offline come ChatGPT, eccellono nella gestione di compiti più piccoli. Inoltre, il nuovo processo a 7 nanometri di Intel utilizzato nei chip Core Ultra dimostra l'impegno dell'azienda a raggiungere la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) nella produzione di chip entro il 2026.

Inoltre, i chip Core Ultra offrono funzionalità di gioco avanzate e prestazioni grafiche migliorate, con conseguente esecuzione più rapida dei programmi per applicazioni come Adobe Premier. Questi chip sono già stati lanciati sui laptop disponibili nei negozi. Infine, Intel ha annunciato il rilascio dei suoi chip server Xeon di quinta generazione, ideali per le grandi organizzazioni e le società cloud. Questi processori, spesso abbinati alle GPU Nvidia, sono comunemente utilizzati per l'addestramento e la distribuzione di modelli di intelligenza artificiale generativa. L'ultimo processore Xeon è particolarmente adatto per l'inferenza, il processo meno dispendioso in termini di energia di implementazione di un modello di intelligenza artificiale. Sebbene Intel non abbia rivelato i dettagli sui prezzi, i precedenti processori Xeon sono stati prezzati a migliaia.