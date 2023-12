Intel annuncia una nuova generazione di chip e processori IA

Intel ha presentato la sua ultima linea di chip e processori per computer, dimostrando il suo impegno nel campo in forte espansione dell’intelligenza artificiale (AI). Il momento clou dell’annuncio è stata l’introduzione di Gaudi3, un chip molto atteso progettato specificamente per il software di intelligenza artificiale generativa. Gaudi3 uscirà il prossimo anno e si scontrerà con i chip rivali di Nvidia e AMD, che attualmente dominano il mercato.

La concorrenza nel mercato dei chip IA è feroce, con le aziende che gareggiano per una fetta della torta in crescita. Nvidia, con le sue potenti GPU, è stata la scelta preferita per l'esecuzione di modelli IA su larga scala nel cloud. Tuttavia, la mossa strategica di Intel per sviluppare i propri chip incentrati sull’intelligenza artificiale mira a sfidare il dominio di Nvidia e offrire ai clienti potenti alternative.

Oltre a Gaudi3, Intel ha presentato anche i suoi chip Core Ultra per laptop e PC Windows. Questi chip sono dotati di parti AI specializzate chiamate NPU, che consentono un’esecuzione più rapida del programma AI. Pur non essendo potenti come le offerte di Nvidia, i chip Core Ultra forniscono comunque ampie prestazioni per compiti di intelligenza artificiale più piccoli. Ad esempio, Intel ha evidenziato come Zoom utilizza i suoi chip per eseguire funzionalità di sfocatura dello sfondo.

Inoltre, Intel ha introdotto i suoi chip server Xeon di quinta generazione, comunemente utilizzati dalle società cloud per la formazione e l’implementazione di modelli di intelligenza artificiale generativa. I nuovi processori Xeon eccellono nell'inferenza, un processo meno dispendioso in termini di energia rispetto all'addestramento del modello AI.

L'ultima linea di prodotti Intel dimostra la sua determinazione a rimanere rilevante nel panorama in evoluzione della tecnologia AI. Sviluppando chip e processori AI dedicati, Intel spera di allontanare le aziende di intelligenza artificiale dalla posizione di mercato consolidata di Nvidia. Inoltre, l'impegno di Intel nel migliorare le capacità di gioco e le prestazioni complessive dei suoi chip Core Ultra soddisfa la crescente domanda di elaborazione ad alte prestazioni.

Poiché il settore dell’intelligenza artificiale continua ad espandersi, la concorrenza tra i produttori di chip si intensificherà. Le ultime offerte di Intel mostrano la sua determinazione nel ritagliarsi una presenza significativa nel mercato dell'intelligenza artificiale e posizionarsi come una valida alternativa a Nvidia e AMD. Con Gaudi3 e gli altri suoi prodotti innovativi, Intel è pronta a soddisfare le esigenze delle applicazioni basate sull'intelligenza artificiale in un panorama digitale in rapida evoluzione.