Intel rilascia l'aggiornamento del driver grafico per i lettori Starfield

Intel ha lanciato un nuovo driver grafico, versione 31.0.101.4672, progettato specificamente per gli utenti delle sue GPU Arc A-Series e Iris Xe che stanno giocando all'attesissimo gioco Starfield. Questo aggiornamento risolve diversi problemi riscontrati dai giocatori, inclusi tempi di caricamento più rapidi, stabilità migliorata e artefatti visivi ridotti.

Al momento del lancio di Starfield in accesso anticipato, i possessori di schede grafiche Intel Arc hanno dovuto affrontare numerosi problemi tecnici e bug che hanno rovinato la loro esperienza di gioco. Alcuni di questi problemi erano particolarmente evidenti, come il mancato avvio del gioco o il crash subito dopo il lancio. In precedenza, era sorprendente che Intel non avesse un driver pronto per il gioco per questo titolo tanto atteso, considerando la sua esperienza nella fornitura di driver aggiornati e ottimizzazioni.

Tuttavia, pochi giorni fa è stato rilasciato un aggiornamento beta del driver, che consente agli utenti di Arc GPU di approfondire finalmente il gioco, anche se nella sua fase di accesso anticipato. Intel ha confermato che questo driver beta sarà sottoposto a ulteriore perfezionamento e messa a punto per garantire prestazioni ottimali.

L'ultimo driver grafico, 31.0.101.4672 WHQL, risolve diversi problemi specifici relativi a Starfield, tra cui una significativa riduzione dei tempi di caricamento del gioco, miglioramenti della stabilità e correzioni per corruzioni delle texture e sfarfallio delle scene.

Nonostante queste correzioni, ci sono ancora problemi noti nel gioco su cui Intel sta lavorando attivamente, come l'instabilità delle applicazioni in alcune aree, lo sfarfallio delle texture sulle fonti di luce e i dettagli scarsi delle texture su oggetti specifici. Intel sta inoltre affrontando problemi con altri titoli software, tra cui Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI e Adobe After Effects.

Inoltre, Intel sta indagando sugli aumenti inspiegabili della velocità delle ventole per le GPU Arc. I giocatori dovrebbero continuare a selezionare le impostazioni preimpostate alte o inferiori per la migliore stabilità.

Per un'analisi completa delle prestazioni di Starfield su varie schede grafiche rilasciate dal 2017 ad oggi, fare riferimento alla nostra guida sulle prestazioni del PC Starfield.

