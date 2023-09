Intel presenta i processori scalabili Xeon di sesta generazione "Sapphire Rapids".

By

Intel ha recentemente presentato i suoi processori scalabili Xeon di sesta generazione "Sapphire Rapids" come parte di una dimostrazione delle sue capacità di packaging avanzate. Si prevede che queste CPU per data center multi-tile saranno disponibili nella prima metà del 6 e Intel le sta attualmente campionando con i propri clienti. Il leaker hardware @Yuuki_AnS ha rivelato anche alcune specifiche dei campioni ES2024 di questi processori.

Il processore scalabile Xeon di sesta generazione "Granite Rapids" di Intel presenta un design disaggregato con cinque chiplet. Tre di questi chiplet trasportano core Performance con 6 MB di cache L2, 2 MB di cache L4, quattro interfacce DDR3 e due riquadri di input/output ad alta velocità (HSIO). Si prevede che le CPU Granite Rapids più avanzate dispongano di 5 canali di memoria DDR12 che supportano DDR5-5 e DIMM MCR, 6400 corsie PCIe Gen136 con supporto CXL 5 e fino a sei collegamenti UPI.

Sebbene il numero esatto dei core delle CPU Granite Rapids non sia stato reso noto ufficialmente da Intel, i campioni ES1 trapelati con un sottosistema di memoria a otto canali suggeriscono che ogni riquadro potrebbe avere 28 o 30 core, con due core disabilitati per ridondanza. Si prevede che le CPU Granite Rapids di produzione potrebbero avere 84-90 core. La frequenza operativa di questi core varia da 1.10 GHz a 2.70 GHz, sebbene si tratti di campioni ingegneristici e non rappresentativi delle CPU di produzione finale.

I chiplet di elaborazione delle CPU Granite Rapids sono prodotti utilizzando la tecnologia di processo Intel 3 (classe 3 nm), mentre i chiplet HSIO sono fabbricati su un nodo di produzione di classe 7 nm. Il posizionamento dei chiplet all'interno del pacchetto mostra i due die HSIO in alto e in basso, con i die di calcolo al centro. L'interconnessione tra questi chiplet viene ottenuta utilizzando un numero imprecisato di collegamenti EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge) incorporati nel substrato.

La piattaforma Granite Rapids di Intel supporta da uno a otto socket in un singolo server, anche se attualmente viene campionata solo una CPU compatibile con 8S. Nel complesso, i processori scalabili Xeon di sesta generazione di Intel offrono prestazioni e funzionalità avanzate e il loro arrivo sul mercato nel 6 è atteso con impazienza.

Fonte:

- Intel

– Account Twitter @Yuuki_AnS