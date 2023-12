Intel svela le prestazioni impressionanti delle GPU Arc di nuova generazione

By

Intel ha recentemente tenuto una tavola rotonda con gli appassionati di tecnologia per fornire un'anteprima dell'attesissima serie di CPU Meteor Lake. Anche se il lancio ufficiale è previsto per domani, l'evento ha fatto luce sulla nuova serie Core Ultra 100, nome in codice Meteor Lake, e sulle sue funzionalità avanzate.

Uno degli aspetti più interessanti di Meteor Lake è il design rivoluzionario della CPU. Intel ha adottato un approccio diverso adottando un design disaggregato, che integra moduli CPU, GPU e SoC in modo indipendente. Sebbene l'attenzione si sia concentrata sulle capacità di intelligenza artificiale di Meteor Lake, i progressi nel sottosistema grafico sono davvero affascinanti.

Intel ha confermato ufficialmente che le GPU Arc integrate offriranno capacità grafiche all'avanguardia. Derivate dalla discreta Alchemist e basate sull'architettura Xe-LPG, queste GPU supporteranno DirectX12 Ultimate e presenteranno un motore multimediale avanzato con supporto per la codifica AV1. Inoltre, incorporeranno una tecnologia di upscaling come XeSS, garantendo un'esperienza visiva di prim'ordine.

Oltre a queste funzionalità, Intel ha migliorato significativamente le prestazioni dell'Arc iGPU aggiungendo più core e migliorando i clock. Intel afferma che l'Arc iGPU fornirà il doppio delle prestazioni dell'Xe-LPG utilizzato nelle serie Raptor e Alder Lake. Con una configurazione completa di 8 Xe-Core, l'Arc iGPU rivaleggia con le prestazioni della più piccola GPU discreta ACM-G11.

Intel non si è concentrata solo sui progressi della GPU, ma ha anche apportato notevoli miglioramenti alle funzionalità della CPU. Il Core Ultra 165H, in particolare, offre un aumento di prestazioni per watt di oltre l'8% rispetto al Core i7-1370P e un aumento dell'11% rispetto al Ryzen 7840U, pur funzionando a livelli di potenza simili.

Durante l'evento, Intel ha presentato demo dal vivo di due laptop dotati rispettivamente di hardware Intel e AMD. Il processore Core Ultra 7 155H con 16 core e 22 thread ha superato l'AMD Ryzen 7 Pro 7840U con 8 core e 16 thread nel Cinebench 2024, ottenendo ben 922 punti.

In termini di prestazioni di gioco, la grafica Intel Arc ha ottenuto punteggi significativamente più alti rispetto alla soluzione AMD in 3DMark Time Spy. E secondo la presentazione di Intel, l'iGPU Core Ultra 7 165H Arc offre un aumento medio delle prestazioni del 10% rispetto alla grafica Ryzen 7 7840U RDNA3 a 28W.

Anche se questo evento in anteprima ha fornito spunti affascinanti, maggiori dettagli sulla serie Core Ultra 100 saranno svelati durante l'evento di lancio ufficiale più tardi oggi. Gli appassionati di tecnologia possono aspettarsi annunci ancora più entusiasmanti da Intel.