Insta360 Ace Cameras: una nuova generazione di action cam

Insta360 ha recentemente lanciato la sua ultima linea di action cam, la serie Ace, offrendo nuove entusiasmanti funzionalità sia per i vlogger che per gli appassionati di avventure. Queste fotocamere, ispirate alla popolare serie GoPro Hero, sono dotate di un esclusivo schermo ribaltabile che rende l'inquadratura degli scatti e la registrazione di vlog più semplice che mai. La serie Ace è disponibile in due modelli: la normale fotocamera Ace a partire da $ 379.99 e la versione di punta Ace Pro da $ 449.99, dotata di ottica Leica e prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione.

La fotocamera Ace standard vanta un sensore di immagine da 1/2 pollice, che le consente di registrare in 6K di alta qualità a 30 fotogrammi al secondo. Entrambi i modelli possono riprendere incredibili filmati 4K all'alta velocità di 120 fotogrammi al secondo e catturare splendide foto da 48 MP. Con i nuovi chip AI da cinque nanometri delle fotocamere Ace, funzionalità come PureVideo migliorano le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione eliminando il rumore delle riprese in tempo reale, ottenendo video chiari e nitidi.

Ciò che distingue le fotocamere Ace è il loro innovativo schermo ribaltabile. A differenza dei piccoli schermi anteriori di altre action camera, la serie Ace introduce un ampio touchscreen posteriore da 2.4 pollici che può essere sollevato per una migliore visibilità durante la registrazione. Questa funzione non solo aiuta con un'inquadratura precisa, ma reagisce anche ai gesti delle mani, consentendo la registrazione a mani libere e rendendola perfetta per catturare spettacoli di danza TikTok.

Inoltre, le fotocamere Ace offrono una gamma di comode funzionalità per migliorare l'esperienza dell'utente. Gli utenti possono mettere in pausa le registrazioni video senza interrompere la clip, annullare le registrazioni attive premendo un solo pulsante e cambiare le proporzioni dopo la registrazione per una maggiore flessibilità nell'editing video. La funzione AI Highlights Assistant consente di risparmiare tempo identificando e ritagliando automaticamente le riprese d'azione da registrazioni video di grandi dimensioni, mentre la funzione AI Warp genera effetti personalizzati in base alle istruzioni.

Le opzioni di connettività delle fotocamere Ace sono altrettanto impressionanti. Possono connettersi perfettamente con Apple Watch e dispositivi Garmin, consentendo la sovrapposizione di dati GPS come elevazione e velocità alle registrazioni video. Questa funzionalità è particolarmente utile per gli appassionati di outdoor che desiderano documentare le proprie avventure con dati accurati e controllare la fotocamera dal polso.

Con un design impermeabile, le fotocamere Ace sono perfette per catturare momenti sott'acqua, con la possibilità di immergersi fino a 33 piedi senza accessori aggiuntivi. Per le attività subacquee più estreme, un accessorio Dive Case consente agli utenti di immergersi fino a 196 piedi. Le batterie interne delle fotocamere offrono un tempo di registrazione di 100 minuti in 4K30 con Active HDR e possono essere caricate rapidamente all'80% in soli 22 minuti con un caricabatterie Power Delivery.

Insta360 è nota per le sue innovative fotocamere a 360 gradi come X3 e One RS. Tuttavia, con la serie Ace, l’azienda sta prendendo una nuova direzione progettando action cam più facili da usare e versatili che si rivolgono a un pubblico più ampio.

FAQ

1. Qual è la fascia di prezzo delle fotocamere Insta360 Ace?

Le fotocamere Insta360 Ace hanno un prezzo di $ 379.99 per il modello normale e $ 449.99 per la versione Ace Pro.

2. Le fotocamere Ace possono registrare video ad alta risoluzione?

Sì, sia la normale fotocamera Ace che la versione Ace Pro possono girare video 4K. La fotocamera Ace supporta una risoluzione fino a 6K a 30 fotogrammi al secondo, mentre Ace Pro può arrivare fino a 8K a 24 fotogrammi al secondo.

3. Quali sono le caratteristiche principali delle fotocamere Ace?

Le caratteristiche distintive delle fotocamere Ace includono lo schermo ribaltabile per un facile vlogging, miglioramenti video basati sull'intelligenza artificiale, controlli dei gesti delle mani e connettività con Apple Watch e dispositivi Garmin per la sovrapposizione di dati GPS.

4. Le fotocamere Ace sono impermeabili?

Sì, le fotocamere Ace hanno un design impermeabile che consente loro di essere immerse fino a 33 piedi sott'acqua. Con un accessorio Dive Case, possono resistere a profondità fino a 196 piedi.

5. Dove posso acquistare le fotocamere Insta360 Ace?

Le fotocamere Insta360 Ace sono disponibili per l'acquisto sul sito Web ufficiale Insta360 (insta360.com) e Amazon.