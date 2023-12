Nuovo Infinix Hot 40i: un telefono economico con connettività NFC

L'Infinix Hot 40i, uno smartphone economico, è stato lanciato in Arabia Saudita. Quest'ultima offerta di Infinix è dotata di connettività NFC ed è disponibile in due varianti di archiviazione. Anche se il sito ufficiale non ha ancora elencato il telefono, è già disponibile per l'acquisto su popolari piattaforme di e-commerce come Amazon e Noon.

L'Infinix Hot 40i è alimentato da un SoC MediaTek Helio G88, accompagnato da un massimo di 16 GB di RAM. Questa combinazione garantisce prestazioni fluide e multitasking efficiente. Per quanto riguarda il reparto fotocamere, il telefono è dotato di una doppia fotocamera da 50 megapixel sul retro e di una fotocamera frontale da 32 megapixel per catturare selfie straordinari.

In termini di prezzo e disponibilità, Infinix Hot 40i è offerta in due varianti: 4 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione, al prezzo rispettivamente di SAR 375 (circa Rs. 8,300) e SAR 465 (circa Rs. 10,300). È disponibile in quattro attraenti opzioni di colore: Horizon Gold, Palm Blue, Starfall Green e Starlit Black.

Infinix Hot 40i è dotato di un display HD+ da 6.56 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, che offre immagini fluide e un'esperienza visiva coinvolgente. Funziona immediatamente con l'ultimo Android 13, fornendo un'interfaccia utente moderna e personalizzabile.

Per farti andare avanti tutto il giorno, Hot 40i è dotato di una batteria da 5,000 mAh che supporta la ricarica cablata da 18 W. Inoltre, per una maggiore sicurezza, il telefono include un sensore di impronte digitali montato lateralmente e posizionato sul pulsante di accensione.

Con l'inclusione della connettività NFC, Infinix Hot 40i consente agli utenti di usufruire di funzionalità come i pagamenti contactless tramite app di pagamento popolari come Google Pay e Apple Pay. NFC consente il trasferimento dati senza contatto a corto raggio, rendendolo una funzionalità comoda per l'uso quotidiano.

FAQ:

D: Dove posso acquistare Infinix Hot 40i?

R: L'Infinix Hot 40i è attualmente disponibile per l'acquisto su Amazon e Noon.

D: Quali sono le varianti di archiviazione disponibili per Infinix Hot 40i?

R: Infinix Hot 40i è disponibile in due varianti di archiviazione: 4 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione.

D: Infinix Hot 40i supporta la connettività NFC?

R: Sì, Infinix Hot 40i supporta la connettività NFC, consentendo il trasferimento dati e i pagamenti contactless.

D: Qual è il prezzo dell'Infinix Hot 40i?

R: L'Infinix Hot 40i ha un prezzo di SAR 375 (circa Rs. 8,300) per la variante da 4 GB di RAM e SAR 465 (circa Rs. 10,300) per la variante da 8 GB di RAM.

D: Quali sono le opzioni di colore disponibili per Infinix Hot 40i?

R: Infinix Hot 40i è disponibile nelle opzioni di colore Horizon Gold, Palm Blue, Starfall Green e Starlit Black.