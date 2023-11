Il nuovo gioco indiano Battle Royale "Indus" collabora con Fortnite per mostrare l'indo-futurismo

By

Indus, un gioco battle royale nostrano sviluppato da SuperGaming, ha fatto un annuncio entusiasmante all'India Game Developer Conference (IGDC) 2023. Il gioco è destinato a sfondare nella popolare piattaforma di gioco Fortnite, fornendo ai giocatori un'esperienza crossover unica. In soli 27 giorni, un team di due donne di SuperGaming ha utilizzato Unreal Editor per Fortnite (UEFN) di Epic Games per creare questa collaborazione innovativa.

L'esperienza Indus all'interno di Fortnite sarà disponibile su PC e macOS, consentendo ai giocatori di immergersi nel gameplay, nelle mappe, nelle modalità e altro ancora. L'idea alla base di questa collaborazione è quella di offrire ai giocatori l'opportunità di esplorare l'Indo-Futurismo, un genere emergente che fonde elementi futuristici con la cultura indiana, all'interno del loro gioco preferito.

Mentre la versione mobile di Indus si prepara per il rilascio della Closed Beta durante le prossime festività natalizie, i giocatori di Fortnite non vedono l'ora di provare Indus nella modalità Creatore di Fortnite. Questa modalità introdurrà una condizione di vittoria unica incentrata su Cosmium, una risorsa di gioco distintiva. I giocatori avranno la possibilità di ottenere la vittoria catturando questa preziosa risorsa.

Il CEO e co-fondatore di SuperGaming, Roby John, ha espresso il suo entusiasmo nel mostrare la cultura e il talento dell'India su un palcoscenico globale. Con Fortnite che vanta circa 220 milioni di giocatori mensili in tutto il mondo, la partnership rappresenta una fantastica opportunità per portare l'Indo e l'Indo-Futurismo a un vasto pubblico.

Attraverso questa collaborazione, i giocatori potranno fornire feedback su vari aspetti del gioco, influenzando la direzione del progetto più ambizioso di SuperGaming fino ad oggi. Questo approccio è in linea con l'impegno di SuperGaming nel dare priorità alla propria comunità di giocatori, come dimostrato dal successo di titoli precedenti come MaskGun e Silly Royale.

La partnership tra Indus e Fortnite rappresenta una pietra miliare per l'industria dei giochi indiana e sottolinea il crescente riconoscimento degli sviluppatori indiani su scala globale. Man mano che il mondo diventa sempre più interconnesso attraverso i giochi, collaborazioni come questa aprono la strada a narrazioni diverse e rappresentazioni culturali all'interno della comunità dei giocatori.

Domande frequenti

1. Cos'è l'Indo?

Indus è un gioco battle royale nostrano sviluppato da SuperGaming che combina la cultura indiana con elementi futuristici, creando un nuovo genere noto come Indo-Futurismo.

2. In che modo Indus ha collaborato con Fortnite?

Un team di due donne di SuperGaming ha utilizzato Unreal Editor per Fortnite (UEFN) di Epic Games per creare il crossover tra Indus e Fortnite.

3. Come possono i giocatori sperimentare l'Indo in Fortnite?

L'esperienza di Indus all'interno di Fortnite sarà disponibile su PC e macOS tramite la modalità Creator di Fortnite, consentendo ai giocatori di esplorare il gameplay, le mappe, le modalità e altro ancora di Indus.

4. Qual è la condizione di vittoria in Indus all'interno di Fortnite?

Indus introduce una condizione di vittoria unica incentrata sulla cattura della risorsa di gioco chiamata Cosmium. I giocatori potranno ottenere la vittoria ottenendo questa preziosa risorsa.

5. In che modo questa collaborazione avvantaggia SuperGaming?

Questa partnership offre a SuperGaming l'opportunità di mostrare la cultura e il talento dell'India su un palcoscenico globale, consentendo allo stesso tempo ai giocatori di fornire feedback e plasmare il futuro del gioco.