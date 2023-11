Nuovi inizi in Humble Games: una ristrutturazione focalizzata sugli sviluppatori indipendenti

L'editore di giochi indie di proprietà di Humble Bundle, Humble Games, ha recentemente subito un processo di ristrutturazione che ha portato a una serie di licenziamenti del personale. Anche se il numero esatto dei posti di lavoro persi rimane sconosciuto, la società ha espresso il proprio impegno a continuare a lavorare a stretto contatto con gli sviluppatori nonostante i cambiamenti.

La decisione di ristrutturarsi è arrivata mentre Humble Games sperimentava tendenze che richiedevano un riallineamento strategico per garantire un successo a lungo termine. Questa mossa non riguarda esclusivamente l’azienda, poiché varie aziende di diversi settori hanno dovuto adattarsi per affrontare le sfide dello scorso anno.

In una dichiarazione, Humble Games ha riconosciuto le difficoltà incontrate dai membri del team colpiti e ha sottolineato il loro prezioso contributo. L'azienda ha inoltre espresso la sua incrollabile dedizione a collaborare in futuro con sviluppatori indipendenti di talento, condividendo le loro esperienze uniche con giocatori di tutto il mondo.

Humble Games è noto per pubblicare una vasta gamma di titoli su PC, console e piattaforme mobili. Alcuni progetti degni di nota includono il coinvolgente Supraland di Supra Games, il gioco di ruolo tattico di Curious Panda Games The Iron Oath e l'attesissimo Lost Skies sviluppato da Bossa Studios. L'editore ha anche collaborato con studi mobili per pubblicazioni di successo come Slay the Spire di Mega Crit Games, acclamato dalla critica, Forager di HopFrog e Crying Suns di Alt Shift.

Sebbene l'industria abbia recentemente visto vari licenziamenti, compresi quelli della divisione giochi di Amazon, Ubisoft e Hyper Hippo, la ristrutturazione di Humble Games rappresenta un'opportunità per un nuovo inizio. Concentrandosi sulla coltivazione di partnership con sviluppatori indipendenti di talento, l'azienda attende con impazienza un futuro pieno di esperienze di gioco innovative e accattivanti.

D: Quanti licenziamenti ci sono stati alla Humble Games?

R: Il numero esatto di posti di lavoro persi durante il processo di ristrutturazione di Humble Games rimane sconosciuto.

D: Humble Games continuerà a lavorare con gli sviluppatori nonostante i licenziamenti?

R: Sì, Humble Games ha espresso il proprio impegno a continuare la collaborazione con sviluppatori indipendenti, garantendo che le loro esperienze uniche raggiungano giocatori in tutto il mondo.

D: Per quali piattaforme Humble Games pubblica giochi?

R: Humble Games pubblica giochi su PC, console e piattaforme mobili, offrendo una vasta gamma di esperienze di gioco.