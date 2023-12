L'ufficio dello sceriffo della contea di Indian River revisiona le armi in seguito alla dimissione involontaria del vice

Un recente incidente che ha coinvolto uno sparo involontario di un'arma da fuoco ha spinto l'ufficio dello sceriffo della contea di Indian River a cambiare il tipo di armi fornite ai suoi membri. Il vice Zachary Seldes si stava preparando per un corso di addestramento quando il suo Sig P320 si è scaricato nella sua fondina, colpendolo al polpaccio e provocando un proiettile che si è conficcato vicino alla sua caviglia. Questo incidente, insieme ad uno simile nel Connecticut, ha portato lo sceriffo Eric Flowers a indagare sulle preoccupazioni sulla sicurezza dell'arma.

Durante una conferenza stampa, lo sceriffo Flowers ha espresso la sua preoccupazione per i potenziali pericoli del Sig P320. Ha citato il filmato dell'incidente del Connecticut in cui la pistola è stata scaricata nella fondina senza che ci fossero mani vicino, sottolineando la grave preoccupazione che ciò ha sollevato per lui e per le altre forze dell'ordine. Flowers ha scoperto che la contea di Pasco, in Florida, aveva già smesso di usare l'arma a causa di preoccupazioni simili.

In risposta a questi incidenti, l'ufficio dello sceriffo della contea di Indian River ha deciso di passare alla FN 509 come nuova arma da fuoco standard. Anche il dipartimento di polizia di Los Angeles utilizza questo modello. Tutti i deputati all'interno dell'agenzia sono ora passati a portare con sé l'FN 509, con lo sceriffo Flowers che ha espresso soddisfazione e fiducia nella nuova arma.

Il passaggio all'FN 509 è costato 136,000 dollari, coprendo l'acquisto di 370 pistole e fondine. Lo sceriffo Flowers spera che, condividendo la loro esperienza, altri leader delle forze dell'ordine riconsidereranno l'uso del Sig P320 per ridurre al minimo le potenziali responsabilità che pone.

Si prevede che il vice Zachary Seldes, che ha subito una dimissione involontaria, si riprenderà completamente e riprenderà i suoi compiti di pattuglia all'inizio del 2024. Inoltre, sta intentando una causa contro SIG Sauer, il produttore del Sig P320, unendosi ad altri legali simili. cause intentate contro la società.

WPTV ha contattato SIG Sauer per un commento ma non ha ricevuto risposta al momento della stesura di questo articolo.