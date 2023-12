Nuove vulnerabilità rilevate nei telefoni cellulari Samsung, è necessario un aggiornamento di sicurezza urgente

Riepilogo: Il Computer Emergency Response Team of India (CERT-In) del governo indiano ha emesso un avviso di alto rischio relativo a molteplici vulnerabilità nei telefoni cellulari Samsung. Queste vulnerabilità, che colpiscono le versioni di Android dalla 11 alla 14, pongono notevoli rischi per la sicurezza, consentendo potenzialmente agli aggressori di aggirare le misure di sicurezza, accedere a informazioni sensibili ed eseguire codice dannoso sui dispositivi presi di mira.

I ricercatori del CERT-In hanno identificato diverse vulnerabilità nei prodotti Samsung, che interessano vari componenti dell'ecosistema Samsung. Queste vulnerabilità includono un controllo degli accessi improprio nelle funzionalità Knox, un difetto di overflow di numeri interi nel software di riconoscimento facciale, problemi di autorizzazione con l'app AR Emoji, gestione errata degli errori nel software di sicurezza Knox, molteplici vulnerabilità di corruzione della memoria, verifica errata della dimensione dei dati, input utente non convalidato, e dirottamento delle interazioni delle app nei contatti.

Lo sfruttamento di queste vulnerabilità potrebbe avere gravi conseguenze, come l'attivazione di heap overflow e buffer overflow basato su stack, l'accesso al PIN della SIM del dispositivo, l'invio di trasmissioni con privilegi elevati, la lettura di dati sandbox di AR Emoji, l'esclusione del blocco Knox Guard, l'accesso a file arbitrari, compromettere informazioni sensibili, eseguire codice arbitrario e compromettere il sistema preso di mira.

Per proteggere i propri dispositivi, si consiglia vivamente agli utenti di agire immediatamente:

1. Applicare gli aggiornamenti di sicurezza: gli utenti devono installare tempestivamente gli aggiornamenti di sicurezza forniti da Samsung tramite l'avviso di sicurezza ufficiale.

2. Esercitare cautela: fino all'applicazione dell'aggiornamento, gli utenti devono prestare attenzione quando utilizzano i dispositivi interessati, soprattutto quando interagiscono con fonti non attendibili o applicazioni sconosciute.

3. Mantieni le app aggiornate: aggiorna regolarmente tutte le app dal Google Play Store per garantire che vengano applicate le patch di sicurezza più recenti.

4. Installa app da fonti attendibili: installa solo app da fonti affidabili come Google Play Store per evitare di scaricare app dannose da siti Web di terze parti.

5. Fai attenzione a fare clic sui collegamenti: evita di fare clic sui collegamenti nelle e-mail o nei messaggi provenienti da fonti sconosciute per evitare di cadere vittima di attacchi di phishing.

È fondamentale che gli utenti di telefoni cellulari Samsung diano priorità alla sicurezza del proprio dispositivo applicando le misure consigliate per mitigare i rischi associati a queste vulnerabilità.