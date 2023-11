La partita di cricket India-Nuova Zelanda batte i record di streaming

Una storica partita di cricket tra India e Nuova Zelanda ha infranto tutti i record precedenti per lo streaming video on-demand. Oltre 47 milioni di spettatori hanno guardato la partita contemporaneamente sulla piattaforma Hotstar della Disney, rendendolo il numero più alto di spettatori simultanei mai registrato.

Questo traguardo ha superato il precedente record stabilito dalla stessa Hotstar all'inizio di questo mese, quando 44 milioni di spettatori hanno guardato i contenuti in streaming contemporaneamente. In termini di spettatori simultanei, Hotstar detiene ora un vantaggio significativo rispetto al suo rivale JioCinema, che ha raggiunto il picco di 32 milioni di spettatori all'inizio di quest'anno.

Il significato di questo risultato per Hotstar non può essere sottovalutato. Mentre la Disney continua a trasmettere in streaming le partite di cricket della Coppa del Mondo ICC senza alcun costo per gli spettatori mobili indiani, è anche alle prese con la perdita di abbonati digitali in India e sta valutando il futuro delle sue operazioni locali.

Questi sviluppi rientrano nel contesto degli sforzi della Disney per competere con Viacom18, che è sostenuta dal magnate degli affari Mukesh Ambani. Il mercato indiano, con la sua massiccia popolazione, rappresenta un grande potenziale per la Disney, nonostante le sfide che deve affrontare nel mantenere la propria base di abbonati digitali.

Il CEO della Disney, Bob Iger, ha espresso il desiderio dell'azienda di rimanere nel mercato indiano, indicando che stanno esplorando attivamente le loro opzioni. Nonostante la perdita di oltre 23 milioni di abbonati nell’ultimo anno, Hotstar rimane un attore chiave nel settore dello streaming indiano.

Mentre le piattaforme di streaming combattono per il dominio in questo mercato in rapida crescita, la partita di cricket tra India e Nuova Zelanda ha senza dubbio dimostrato la potenza e la portata dello streaming video on-demand. Non solo ha battuto i record, ma ha anche sottolineato la crescente popolarità del consumo di contenuti online tra gli spettatori indiani.

FAQ

Qual è la partita di cricket da record tra India e Nuova Zelanda?

La partita di cricket da record tra India e Nuova Zelanda si riferisce a un incontro cruciale a eliminazione diretta che ha attirato oltre 47 milioni di spettatori simultanei sulla piattaforma Hotstar della Disney, battendo il precedente record di streaming.

Come è stato il pubblico di Hotstar rispetto al suo rivale, JioCinema?

Il numero di spettatori di Hotstar ha superato di gran lunga il suo rivale JioCinema, che ha raggiunto il picco di 32 milioni di spettatori all'inizio di quest'anno. Questo risultato consolida la posizione di Hotstar come piattaforma leader di streaming video on-demand in India.

Quali sfide sta affrontando la Disney nel settore dello streaming indiano?

La Disney sta affrontando la perdita di abbonati digitali in India e sta valutando il futuro delle sue operazioni locali. Nonostante queste sfide, l'amministratore delegato della Disney ha espresso il proprio impegno a rimanere in India ed esplorare le opportunità in questo mercato redditizio.