Nuove intuizioni sulla calotta glaciale dell’Antartide occidentale: comprendere la minaccia dello scioglimento

Ricerche recenti hanno fatto luce sull’inevitabile scioglimento della calotta glaciale dell’Antartide occidentale a causa del riscaldamento dell’Oceano Antartico, indipendentemente dalle future emissioni di anidride carbonica. Considerando il potenziale di innalzamento del livello del mare di 5 metri in caso di completo scioglimento, è fondamentale comprendere l’entità e la velocità di questo imminente innalzamento del livello del mare. In un progetto internazionale pionieristico noto come SWAIS2C, gli scienziati stanno perforando i sedimenti sotto il ghiaccio per ottenere preziose informazioni sulla regione.

Una delle domande chiave a cui i ricercatori cercano di rispondere è quando e in quali condizioni climatiche le grandi piattaforme di ghiaccio galleggianti che circondano la calotta glaciale si disintegreranno. Queste piattaforme di ghiaccio fungono da stabilizzatori cruciali, impedendo il collasso del ghiaccio interno. Per scoprire le risposte, gli scienziati esamineranno i sedimenti depositati durante i periodi passati di clima più caldo, che forniscono preziosi dati ambientali precedentemente inaccessibili.

Richard Levy, co-capo scienziato di SWAIS2C, sottolinea la conoscenza limitata della terra sotto la calotta glaciale dell’Antartide occidentale rispetto alle rocce e alla composizione della luna. Attualmente, sono stati ottenuti solo 13 campioni geologici da sotto il ghiaccio nell’Antartide occidentale. Combinando questi campioni con modelli numerici della calotta glaciale, degli oceani circostanti e della terra sottostante, i ricercatori mirano a comprendere i meccanismi sottostanti e le soglie che portano al collasso o alla stabilità del ghiaccio.

L’inizio delle operazioni sul campo è previsto per novembre 2023, con una squadra di trivellatori, ingegneri e ricercatori che si avventureranno verso il margine sud-orientale della piattaforma di ghiaccio di Ross. Utilizzando una trivella ad acqua calda costruita su misura, scaveranno 200 metri sotto il fondale marino per recuperare una documentazione geologica che riflette le condizioni ambientali del passato. Il progetto prevede la collaborazione di oltre 120 persone provenienti da oltre 35 organizzazioni di ricerca internazionali.

Questo ambizioso progetto riunisce scienziati provenienti da vari paesi tra cui Nuova Zelanda, Stati Uniti, Germania, Australia, Italia, Giappone, Spagna, Repubblica di Corea, Paesi Bassi e Regno Unito. Il team comprende esperti in glaciologia, sedimenti oceanici e geochimica che contribuiranno alla comprensione completa della calotta glaciale dell'Antartide occidentale.

FAQ:

D: Cos'è SWAIS2C?

R: SWAIS2C sta per sensibilità della calotta glaciale dell'Antartide occidentale a 2 gradi C di riscaldamento. Si tratta di un progetto internazionale volto a studiare l'impatto del riscaldamento sulla calotta glaciale.

D: Di quanto potrebbe aumentare il livello del mare la calotta glaciale dell'Antartide occidentale se si sciogliesse completamente?

R: La calotta glaciale dell’Antartide occidentale ha il potenziale di aumentare il livello del mare di 5 metri se si scioglie completamente.

D: Qual è il ruolo delle piattaforme di ghiaccio nella stabilizzazione della calotta glaciale dell'Antartide occidentale?

R: Le piattaforme di ghiaccio fungono da contrafforti, fornendo stabilità e prevenendo il collasso del ghiaccio interno.