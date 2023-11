Un colossale rilascio di energia da una galassia lontana potrebbe aver innescato la nascita della Terra e del Sistema Solare

By

Milioni di anni fa, in una galassia lontana, si verificò un evento straordinario: un immenso rilascio di energia che avrebbe infine modellato il destino del nostro pianeta, la Terra. Si ritiene che questo fenomeno maestoso, che si stima abbia avuto luogo circa otto miliardi di anni fa, sia il catalizzatore dietro la creazione del Sole, della Terra e dell'intero Sistema Solare, che nacque circa 4.5 miliardi di anni dopo.

Sebbene le origini della nostra esistenza possano sembrare molto lontane da questo lontano evento cosmico, il collegamento risiede nella propagazione di un potente impulso di energia radio. I resti dell’invecchiamento di questo impulso energetico, della durata di un semplice millisecondo, sono stati rilevati dal radiotelescopio australiano Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP). ASKAP, un prototipo dello Square Kilometer Array (SKA), che mira a diventare il radiotelescopio più grande del mondo, sta promuovendo ricerche all'avanguardia in collaborazione con paesi come Australia e Canada.

Questi impulsi sfuggenti e fugaci, ora conosciuti come “lampi radio veloci”, sono stati osservati e studiati per diversi anni. Utilizzando radiotelescopi come ASKAP e il radiotelescopio CHIME nell’emisfero settentrionale, gli astronomi hanno fatto progressi significativi nella comprensione di questi straordinari fenomeni.

L’ultima scoperta è particolarmente eccezionale in quanto questo lampo radio veloce è il più intenso e il più lontano osservato fino ad oggi. Il suo sorprendente rilevamento dopo aver percorso una distanza inimmaginabile di otto miliardi di anni luce dimostra l’inimmaginabile forza dell’emissione originale. Per percorrere una distanza così immensa e mantenere comunque la sua rilevabilità, la fonte di questo impulso radio deve aver emesso un'esplosione di energia incredibilmente potente.

Le caratteristiche di questo lampo radio hanno portato gli scienziati a credere che l’origine più plausibile sia una magnetar. Queste stelle di neutroni eccezionalmente compatte possiedono campi magnetici immensamente forti in grado di produrre rilasci di energia su una scala inconcepibile. Mentre queste magnetar ruotano, i loro campi magnetici diventano sempre più stressati e in tensione, immagazzinando grandi quantità di energia, prima di raggiungere un punto di rottura. Simile a un elastico troppo teso, i campi magnetici distorti si spezzano, generando impulsi energetici sorprendentemente intensi che possono essere rilevati a miliardi di anni luce di distanza.

Questa straordinaria connessione tra un evento di otto miliardi di anni fa e la nascita del nostro pianeta offre una prospettiva straordinaria sull’interconnessione dell’universo. Serve a ricordarci in modo toccante che facciamo parte di un grande arazzo cosmico modellato da forze ed eventi molto più straordinari di quanto possiamo comprendere.

FAQ:

D: Cos'è un lampo radio veloce?

R: I lampi radio veloci sono lampi potenti e di breve durata di energia radio rilevati da fonti distanti nell'universo.

D: Cos'è il radiotelescopio ASKAP?

R: L’Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) è un prototipo di radiotelescopio che fa parte di uno sforzo internazionale per costruire lo Square Kilometer Array (SKA), il più grande radiotelescopio del mondo.

D: Cos'è una magnetar?

R: Una magnetar è un tipo di stella di neutroni con campi magnetici estremamente forti, in grado di generare immense emissioni di energia.

D: In che modo le magnetar producono rilasci di energia?

R: Le magnetar immagazzinano enormi quantità di energia nei loro campi magnetici altamente stressati e distorti. Alla fine, questi campi magnetici scattano, rilasciando intensi impulsi di energia rilevabili da immense distanze.

D: In che modo la scoperta di questo lampo radio veloce è collegata alla creazione della Terra?

R: Si ritiene che il colossale rilascio di energia da una galassia lontana circa otto miliardi di anni fa abbia avuto un ruolo nella formazione finale della Terra, del Sole e dell'intero Sistema Solare miliardi di anni dopo.