Il sogno degli appassionati di montagne russe diventa realtà al Disneyland Resort

By

Ross, 11 anni, fan sfegatato delle montagne russe e destinatario del programma Make-A-Wish, ha recentemente realizzato il suo sogno al Disneyland Resort. In collaborazione con Make-A-Wish, Disney Imagineers ha progettato un'esperienza unica per Ross e la sua famiglia. La giornata è iniziata con un tour esclusivo del campus Imagineering, dove Ross ha avuto l'opportunità di assistere alla magia dietro le quinte del design delle montagne russe.

Disney e Make-A-Wish hanno una partnership di lunga data, esaudendo oltre 150,000 desideri. Anche Bella, una destinataria dei desideri dell'anno scorso, ha avuto la possibilità di incontrare un Imagineer. Il tour di Walt Disney Imagineering è un raro privilegio riservato a pochi eletti, e Ross ha avuto la fortuna di entrare nel luogo in cui Walt Disney stesso immaginava un centro di scienza e creatività.

Gli Imagineers, incluso lo scenografo principale Ric Turner, hanno accettato la sfida di pianificare un viaggio “praticamente perfetto” per Ross. Il direttore creativo Tracey Noce ha espresso ammirazione per la conoscenza e la passione di Ross per le montagne russe, affermando che potrebbe anche saperne più di lei su di loro.

Durante il tour del campus, Ross ha esplorato ogni aspetto della costruzione delle montagne russe, dalle idee per il cielo azzurro all'esaltante esperienza di guidarle. Mark Mesko, dirigente dello studio di ingegneria di guida, ha evidenziato come hanno presentato le simulazioni e rivelato a Ross il meticoloso processo di progettazione.

Le montagne russe preferite di Ross, l'Incredicoaster nel Disney California Adventure Park, sono diventate il momento clou della sua visita. Nonostante non sia mai stato al Disneyland Resort, Ross aveva un profondo legame con queste specifiche montagne russe. Tracey, direttrice creativa dell'Incredicoaster e lei stessa sopravvissuta al cancro, ha accompagnato Ross durante il viaggio, assicurandogli un'esperienza spensierata e gioiosa.

La Disney si sente privilegiata di essere la più grande esauditrice di desideri per Make-A-Wish, e avere un bambino che desidera un'esperienza di Imagineering è raro e straordinario. Tracey ha sottolineato la gioia di far parte del processo di creazione della memoria e di essere testimone della felicità sul volto di qualcuno.

La più sentita gratitudine si estende a Ric Turner, Mark Mesko, Tracey Noce, Steve Roach e tutti gli Imagineers coinvolti, poiché non solo hanno esaudito il desiderio di Ross ma hanno anche ispirato una nuova generazione di sognatori che continueranno a portare avanti la magia.