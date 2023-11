Il desiderio unico di un professore in pensione: inviare il suo DNA sulla Luna per la clonazione

Un professore di fisica in pensione del Midwest ha uno straordinario desiderio finale fuori da questo mondo. Ken Ohm, 86 anni, di Bazaar, Kansas, progetta di far inviare il suo DNA al polo sud della luna dopo la sua morte. La sua motivazione dietro questo desiderio non convenzionale è la possibilità che il suo DNA possa essere utilizzato per la clonazione in futuro, portando potenzialmente la sua replica ad essere esposta in uno zoo intergalattico come esemplare umano.

Anche se può sembrare la scena di un film di fantascienza, Ohm crede fermamente nelle infinite possibilità che il suo contributo postumo potrebbe offrire. Pur riconoscendo l’incertezza che il suo sogno diventi realtà, trova ispirazione nell’idea che le generazioni future potrebbero guardare la luna e rendersi conto che il suo DNA risiede lì.

Per soddisfare il suo desiderio unico, Ohm si è rivolto a Celestis, una società specializzata nell'invio di resti terreni e ceneri su voli missilistici nello spazio. Il costo per un viaggio del genere sulla superficie lunare o nello spazio profondo parte da 13,000 dollari, il che può sembrare elevato rispetto al costo medio di un funerale a New York che ammonta a circa 10,000 dollari. Tuttavia, per Ohm e molti altri individui, l’opportunità di avere una sepoltura nello spazio è una testimonianza del loro amore per il cosmo e del desiderio di un addio ultraterreno.

Ohm non è il solo nella sua aspirazione ad un addio celeste. Astronauti, civili e persino giocatori di baseball professionisti hanno abbracciato l'idea di un viaggio finale nello spazio con Celestis. L’azienda, fondata nel 1994, ha lanciato con successo 17 voli spaziali “commemorativi” e si sta preparando per la prossima missione lunare alla vigilia di Natale.

Anche se il DNA di Ohm potrebbe non essere clonato presto dagli spaziali, il suo straordinario desiderio ci sfida a considerare le frontiere inesplorate della scienza e le possibilità che si trovano oltre il nostro regno terreno.

Domande frequenti

Cos'è Celestis?

Celestis è un'azienda specializzata nel lancio di resti terreni e ceneri nello spazio. Istituito nel 1994, ha facilitato numerosi voli spaziali commemorativi.

Quanto costa una sepoltura sulla Luna o nello spazio profondo con Celestis?

Il costo per una tale sepoltura parte da $ 13,000.

Qualcun altro ha espresso interesse per una sepoltura spaziale?

Sì, anche gli astronauti, i civili e i giocatori di baseball professionisti hanno espresso il desiderio di un addio celeste con Celestis.

Esiste una base scientifica per clonare il DNA della Luna?

Mentre il concetto di clonare il DNA della Luna rimane speculativo, il sogno di progressi scientifici in questo campo continua ad affascinare l’immaginazione di alcuni individui.