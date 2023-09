Il kit di replica per Xbox 360 di Mega ti riporta ai giorni di gloria

Mega ha presentato un kit di replica per Xbox 360 fai da te che mira a catturare la nostalgia della migliore console di Microsoft. Il kit comprende 1,342 pezzi che si assemblano in una replica in scala 3:4 della console Xbox 360 bianca. Dispone inoltre di un controller wireless bianco e di una copia replica dell'iconico gioco Halo 3.

Pur non essendo una console funzionante, Mega ha incluso alcuni dettagli impressionanti nel kit. La replica vanta luci funzionanti e un finto disco rigido rimovibile, che ricorda i giorni in cui Microsoft chiedeva 100 dollari per soli 20 GB di spazio di archiviazione. Inoltre, un'unità disco aumenta l'autenticità della replica. È interessante notare che Mega afferma che l'inserimento del disco Halo 3 incluso "attiverà la scheda madre", sebbene le specifiche di questa funzionalità rimangano poco chiare.

Mega ha progettato questo kit per bambini dai 18 anni in su, offrendo un'esperienza di costruzione gratificante e stimolante. Il kit di replica Xbox 360 è attualmente disponibile per il preordine tramite Target, al prezzo di $ 149.99. Il lancio è previsto per l'8 ottobre, offrendo ai fan di Xbox 360 un viaggio nella memoria.

Nel complesso, il kit di replica per Xbox 360 di Mega è un progetto divertente per coloro che hanno un'affinità speciale con l'iconica console di Microsoft. Con la sua attenzione ai dettagli e il suo fascino nostalgico, promette di ricreare la magia del giorno del lancio di Halo 3 e la gioia di giocare sull'Xbox 360 originale.

